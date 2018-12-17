荷台達傳槍炮聲　停火和撤軍協議經受考驗　

中評社北京12月17日電／也門港口城市荷台達14日傳出槍炮聲，也門政府與胡塞武裝前一天達成的停火和撤軍協議經受考驗。



聯合國也門問題特使馬丁·格里菲思同一天說，應盡快向荷台達派遣聯合國觀察員。



也門政府與胡塞武裝談判代表13日在瑞典達成協議，同意立即在荷台達停火，“數日內”撤軍。



一些荷台達居民14日告訴法新社記者，城市南部和東部當天傳出炮聲和機槍交火聲。胡塞武裝運營的一家電視台報道，沙特阿拉伯等國組成的多國部隊當天派戰機兩次空襲荷台達以北一座城市。多國部隊方面沒有就這則報道予以回應。



這座紅海港口城市是國際人道主義援助物資進入也門的最主要門戶，2014年以來由胡塞武裝控制。也門政府軍及多國部隊6月發起攻勢，試圖奪回荷台達。



一些荷台達居民憂慮停火是否能夠真正落實。居民努哈·艾哈邁德14日說：“我很高興他們就荷台達達成協議，但我們高興沒有持續多長時間。”另一名居民奧馬爾·哈桑說，當地平民迫切希望恢復安全和平靜，“但我們現在擔心，衝突會再次爆發並持續下去”。



一名在荷台達巡邏的胡塞武裝人員不看好停火前景，相信“槍杆子里出和平”。



除停火和撤軍，雙方在談判中同意交換俘虜，共計大約1.5萬人。



格里菲思14日在約旦首都安曼以視頻連線方式向聯合國安全理事會作簡報，說本輪和平談判取得的成果是“重大一步”，但“我們面臨艱巨的任務……艱苦的工作即將開始”。



格里菲思呼籲在荷台達採取“強有力”停火監督機制，“這不僅至關重要，而且迫切需要”。他說，荷蘭退役將軍帕特里克·卡馬特同意領導觀察團，預期最快下周中期可以抵達荷台達地區。



格里菲思告訴安理會，也門政府和胡塞武裝方面同意明年1月底再次談判，為結束內戰的政治解決方案確定框架。



按照他的說法，胡塞武裝方面“總體”支持政治解決方案框架，也門政府方面則有一些保留意見。



（來源：新華網）