外媒：意大利某高中首將中文納入畢業考試（圖片來源：網絡圖片） 中評社北京12月17日電／據歐聯網援引據聯通訊社報道，日前，意大利特倫托市索菲·紹爾高中宣布，將把中文納入學校畢業考試內容，本年度該校29名應屆畢業生將參加中文畢業考試，考核成績列入畢業考核成績。索菲·紹爾高中由此成為了意大利首家支持中文畢業考試的高中。



據報道，特倫托市索菲·紹爾高中是一所語言類專科高中學校。5年前，學校正式開設中文課程。中文兒歌“兩只老虎”為學習中文的啟蒙課程，通過5年的中文教學實踐，該校首批29名應屆畢業生將迎來中文畢業考試。



根據意大利教育部門的統計資料，目前在意大利大約有279所學校已正式開設中文課程，其中的部分學校將中文納入了必修課，要求學生中文學習課程必須達到規定課時，才能夠獲得畢業資格。



意大利特倫托市索菲·紹爾高中校長波卡爾迪對學校5年來中文教學取得的成果感到自豪。她表示，5年前，根據學生們提出的要求，學校決定正式開設中文課程。當時，意大利還很少有學校開設了中文教學實驗性課程。



報道稱，英語和德語是索菲·紹爾高中學校必修課程，在校學生可自由選擇漢語、法語、西班牙語、俄語等其他語言作為第三外語選修課程。2012年，該校正式開設的中文課程。



據悉，特倫托市的居民總數大約接近12萬人，在索菲·紹爾高中就讀的學生共有910人，其中145名學生選擇了學習中文。



波卡爾迪校長表示，中文將是未來的世界語言。特倫托市當地教育主管部門、意大利教育部對學校開設中文課程，將中文納入學生畢業考試科目給予了大力支持。目前意大利越來越多的學校選擇了增設中文教學課程，此舉將有助於的學生未來發展。



（來源：環球網）