普拉達為“種族歧視”玩偶道歉：下不為例（圖片來源：網絡圖片） 中評社北京12月17日電／繼杜嘉班納辱華事件後，又一家意大利奢侈品牌陷入種族歧視的漩渦中。《華盛頓郵報》15日連續質問“普拉達，你到底在想什麼？”“為什麼時尚產業總是不斷製造種族主義形象？”原因是普拉達紐約曼哈頓專賣店內展示的一款標價550美元的掛件玩偶——全身黑色並配上鮮紅色的厚唇，被認為種族主義味道十足。



美國沃克斯新網15日稱，這種風格讓人想起19世紀“塗黑臉”的圓眼睛和紅嘴唇醜八怪以及當時的兒童讀物《小黑人桑波》裡的人物。“塗黑臉”指過往白人演員塗黑臉以飾演黑人角色，用來諷刺非裔美國人。《小黑人桑波》的主人公皮膚黝黑，紅色嘴唇出奇的大，被認為扭曲和誇大了非洲人的面部特征。



探討黑人文化的美國刊物《根》主編貝爾頓15日對哥倫比亞廣播公司表示，她對普拉達的創意感到錯愕，但也同時承認，這類形象幾乎每年都會以某種形式死灰複燃。



發現上述商品涉嫌歧視的是紐約民權女律師伊斯爾。這名黑人女律師14日經過普拉達曼哈頓分店時，看到橱窗內的這款商品，“立刻感到被激怒了”。伊斯爾拍了照片帶回去給家人看，他們也看到了背後的種族主義，“他們不像我，法律博士畢業，他們只是平常人，卻也憤怒不已”。



伊斯爾立即在推特發文批評普拉達將商品設計得充滿種族歧視，並將普拉達玩偶和小黑人照片一並放在推特上。她在推文中寫道：“感謝普拉達讓‘塗黑臉’繼續存在”，“我不想在沉默中展示憤怒。我不想獨自吞下種族主義的苦藥”。美國沃克斯新聞網稱，實際上，普拉達的黑人員工已經就這款玩偶抗議過，但無濟於事。



伊斯爾的推文立刻引發激烈響應。有網友稱，“種族主義一點都不時尚！”“惡魔穿著普拉達！”還有網友說，“除非你出生在10年前社交媒體不那麼發達的年代。普拉達，你們應該清楚自己正在做什麼，不要喊冤了。”不過，也有網友不以為然，認為人們喜歡打種族主義牌。還有網友辯解道：“這就是個思想跑野馬而創造出來的玩意兒，並沒有影射什麼人或者東西”。



如潮的批評聲出現後，普拉達立即做出道歉聲明稱，他們設計的包括玩偶在內的最新系列產品純屬虛構，與真實世界無關，亦沒有“塗黑臉”的含意，由於引起質疑，因此決定把引起爭議的商品下架，並為這次風波道歉，保證下不為例。



普拉達14日在推特上連續發文說，普拉達痛恨任何形式的種族歧視，新產品是“我們集結了品牌的設計理念和元素所創造出來的設計。這些設計是創意的表現，絕對沒有影射任何現實生活中的人或事物。我們絕對無意冒犯任何人。我們堅決反對任何形式的種族歧視。因此，所有相關的設計將會下架。”



不過，《華盛頓郵報》15日對普拉達的道歉存疑，稱涉及到種族、民族和多樣性主題，時尚產業在製造混亂和憤怒上似乎沒有底線，即使一些全球知名品牌亦是如此。11月，因為宣傳片中對中國文化和亞洲女性不敬，以及其創始人對整個中國的抨擊，杜嘉班納在中國的大秀被取消。《華盛頓郵報》稱，羞辱宗教和種族的企業名單很長，香奈兒在1994年推出三款印有《古蘭經》經文的裙子，惹惱宗教界人士。時尚作家門克斯表示，時尚產業在全球的拓展過於容易，也過於漫不經心。



（來源：新華網）