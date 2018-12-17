德媒稱默克爾或提前下台　將引發德國政治危機　

中評社北京12月17日電／默克爾10月底曾宣布，將繼續擔任德國總理直至2021年任期結束。不過，多家德國媒體16日報道稱，默克爾所在的基民盟準備讓她提前讓位給剛剛當選基民盟主席的“小默克爾”卡倫鮑爾，提前為2021年大選做準備。



德國《圖片報》稱，基民盟希望在明年歐洲議會選舉後或明年秋天大聯合政府任期過半時，與另一執政黨社民黨分道揚鑣，原因是後者的支持率不斷下降。在與社民黨進行切割後，基民盟希望繼續搭檔基社盟，與目前的在野黨自由民主黨組成新政府。自由民主黨也有此意向，不過他們提出條件：默克爾不再擔任總理。《圖片報》稱，默克爾已經為此做好準備。《明鏡》周刊也表示，默克爾有意提前把總理之位讓給卡倫鮑爾。



《圖片報》表示，基民盟計劃2020年春讓默克爾讓位。德國《新通訊報》則稱，最早是2019年，這樣有利於卡倫鮑爾鞏固黨內地位。文章稱，默克爾提早讓位是可以理解的，因為自卡倫鮑爾擔任黨主席後，基民盟的支持率再次超過30%，卡倫鮑爾的上台有利於自己展示能力，同時延續默克爾的政治遺產。



但德國新聞電視台稱，如果基民盟實施這一計劃，必將引發德國政治危機。《紐約時報》表示，誰取代默克爾並不重要，她的退出標誌著德國政治危機的深化，並將威脅到整個歐盟的未來。



（來源：新華網）