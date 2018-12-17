游盈隆：笨蛋，問題不在世代在能力核心價值

游盈隆在臉書表示，中生代全面接班的模糊概念裡似乎隱藏著一個極為醜陋的黨內權力鬥爭。（照片：游盈隆臉書） 中評社台北12月17日電／民進黨黨主席候選人游盈隆今日在他個人臉書發表“有話要說”（二）表示，2018黨遭遇九合一地方選舉空前挫敗，1124當晚“立委”李俊俋突拋出“中生代提早全面接班”的主張，蔡英文也在第一時間於她的臉書留言響應，從此以後，“中生代全面接班”的聲音再度瀰漫在敗選過後的黨與社會中。游提出質疑，早在2008年蔡英文接任黨主席後，中生代就已全面接班，然而敗選後當權派提出的藥方又是“中生代全面接班”，是何道理？



他指出，中生代全面接班的模糊概念裡似乎隱藏著一個極為醜陋的黨內權力鬥爭，並且由特定的少數人在決定誰是中生代？誰不是中生代？所以，親愛的黨員同志們，即使你是寬鬆定義下的中生代，你千萬不要高興的太早，因為你是不是中生代不是你自我認定的。



游盈安臉書全文如下：



民進黨黨主席參選人游盈隆有話要說（二）



笨蛋，問題不在世代，在能力與核心價值



2018黨遭遇九合一地方選舉空前挫敗，全黨陷入危疑震撼的驚嚇和痛苦中，1124選舉結果確定當晚，嘉義選出的“立委”李俊俋突拋出“中生代提早全面接班”的主張，蔡英文第一時間在他臉書留言響應，從此以後，“中生代全面接班”的聲音再度瀰漫在敗選過後的黨與社會中。不過，“中生代全面接班”的說法在此時此刻提出，是很有問題的，是經不起檢驗的。



首先，早在2008年蔡英文接任黨主席後，中生代就已全面接班，而且接班長達十年了，這是不爭的事實。既然中生代早已接班掌權，而且在中生代全面掌控黨政大權下遭遇奇恥大辱的歷史性挫敗，理應接受黨內的批評檢討，可是，敗選後當權派提出的藥方又是“中生代全面接班”，是何道理？



第二，中生代是如何界定的？12月10日，前民進黨主席施明德在喜來登飯店的新書發表會，“立法院長”蘇嘉全應邀致詞，他略帶靦腆小心翼翼地說：“我是民進黨中生代”當場引起許多會心的微笑。蘇嘉全是不是中生代？他自認為是，我也覺得他是，因為他還小蔡英文幾個月，他怎麼不是中生代呢？他為什麼不能參選黨主席呢？何況，卓榮泰也不過小蘇嘉全三歲而已。中生代究竟是從幾歲到幾歲呢？



第三，中生代是誰來決定的？2009年，前“外交部長”和兩任台南縣長陳唐山先生有意願重回家鄉參選縣長，他民調支持度最高，但被當時的蔡英文主席否決，理由是“他太老了”，這真是情何以堪？這種以年齡為藉口的粗暴世代交替，讓無數老黨員寒心，坦白講也毫無道理。更嚴重的是，同為中生代的兩任八年的台南縣長蘇煥智，蔡英文的學弟，在2016年民進黨重返執政以後也被排擠。中生代全面接班的模糊概念裡似乎隱藏著一個極為醜陋的黨內權力鬥爭，並且由特定的少數人在決定誰是中生代？誰不是中生代？所以，親愛的黨員同志們，即使你是寬鬆定義下的中生代，你千萬不要高興的太早，因為你是不是中生代不是你自我認定的。

