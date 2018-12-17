寵物“成精”了！非洲灰鸚鵡操控語音助手購物（圖片來源：網絡圖片） 中評社北京12月17日電／英國女子瑪麗昂·維什涅夫斯基的亞馬遜購物網站賬號下莫名出現一堆自己從未訂購的商品，包括草莓、冰激凌和茶壺。原來是她飼養的非洲鸚鵡“羅科”操控亞馬遜智能語音助手Alexa下單，所幸“兒童鎖”設置攔截了付款步驟。



這不是羅科第一次“禍從口出”。英國《泰晤士報》14日報道，兩歲的“羅科”原本由英國國家保護動物基金會飼養，因為總是對參觀者講臟話被基金會位於伯克郡的收容所掃地出門。在基金會工作的維什涅夫斯基因此收養了它。



自從住進維什涅夫斯基位於牛津郡的家中，“羅科”學會模仿各種新聲音。它能模仿好幾種手機鈴音、冰激凌售賣車的音樂、卡車倒車的聲音，還會發出敲門聲，讓家裡人一趟趟去開門。“羅科”每天與亞馬遜語音助手Alexa互動30到40次。它讓後者給自己放音樂、講笑話，並漸漸愛上了搖滾樂，會隨著最喜歡的“萊昂國王”樂隊音樂起舞。“羅科”似乎還與維什涅夫斯基養的栗鼠“布魯斯”成為好友，經常說：“‘布魯斯’，我愛你。”



非洲灰鸚鵡因為卓越的聲音模仿能力號稱“鳥類愛因斯坦”。吉尼斯世界紀錄記載的一只非洲灰鸚鵡詞匯量有800個單詞。美國哈佛大學2017年一項研究顯示，一只非洲灰鸚鵡在理解力測試中的表現超過一名4歲孩子。



今年11月，英國北安普敦郡一戶人家飼養的非洲灰鸚鵡模仿煙霧警報器鳴笛招來消防車。這家人說，當看到消防車開來時，這只鸚鵡“在籠子裡一笑置之”。



（來源：新華網）

