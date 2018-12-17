擋陳雲林見連戰　林奕華轟陳明通非常不智

陳明通。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月17日電（記者 張嘉文）大陸海協會前會長陳雲林預計20日來台弔唁已故前海基會董事長江丙坤，外傳陳此行可能還會跟中國國民黨前主席連戰以朋友名義見面。陸委會主委陳明通今天表示，陳的行程本的確有安排要跟連見面，但我們希望單純化，對方最後也願意配合。國民黨“立委”林奕華對此當面痛批陳明通此作法非常不智，也是在箝制民主，簡直是個笑話。



海基會前董事長江丙坤10日晚間辭世，陸方已確定由曾與江丙坤舉辦過8次“江陳會”的大陸海協會前會長陳雲林，以個人名義赴台弔唁。陳雲林來台由海貿會向台灣提出申請，同行的還包括國台辦綜合局局長馬國樑，“內政部”聯審會將於明日審查此案。



“立法院”內政委員會今日審查陸委會明年度預算，邀請陳明通報告、備詢。國民黨“立委”林奕華詢問陳明通，陳雲林此行還想和連戰見面敘舊，但陸委會認為不宜？



陳明通說，因為兩岸沒有私交，只有公誼，這是角色跟行為的問題，如果陳以後要以自由行來見連戰，那可以，但今天陳是來弔唁，是以前海協會長身分，他肯定陳對兩岸貢獻，但希望事情單純化。



林奕華痛批，這簡直是箝制自由，在“中華民國”境內，竟然陳雲林不能跟連戰碰面，這是大事，也是傷害民主，她奉勸陸委會千萬不可以做出這麼嚴重的決定，慎重警告。



另一國民黨“立委”黃昭順也詢問此事，認為陸委會應該釋出善意，也可能可以和陳雲林交換意見，為何不把握每個機會去溝通？



陳明通說，陳雲林來台行程本希望去兩岸和平基金會拜訪連戰，後來我們希望事情單純，對方也配合，最後有修改行程。



黃昭順希望陳明通能夠重新思考，陳對此說，弔唁有嚴肅性，希望促成，但一碼歸一碼，死者為大，肯定江丙坤的貢獻，但如果陳雲林這次去拜訪連戰，社會會有很多爭議，所以單純化。