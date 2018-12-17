美國“通俄”調查半年耗費847萬美元（圖片來源：網絡圖片） 中評社北京12月17日電／美國特別檢察官羅伯特·米勒的辦公室14日說，“通俄”調查今年4月至9月耗費大約847萬美元。



米勒辦公室發布的數據顯示，去年10月至今年3月，“通俄”調查耗資大約998萬美元；美國司法部2017年5月指派米勒主持“通俄”調查以來，這項調查累計耗費超過2500萬美元。



米勒團隊去年5月以來調查總統唐納德·特朗普的競選團隊在2016年總統競選期間是否與俄羅斯方面“串通”。



特朗普11月在社交媒體“推特”留言，批評“通俄”調查迄今可能“浪費”超過4000萬美元。他寫道，花了這麼多錢“僅僅證明沒有與俄羅斯串通”，“多麼諷刺”！



他8日再次在“推特”表達類似觀點，但將“通俄”調查耗資降低為“超過3000萬美元”。



法新社報道，米勒辦公室發布費用數據，旨在駁斥特朗普的說法。



特朗普8日批評“通俄”調查的前一天，米勒團隊和紐約檢察機構發布3份法庭文件，涉及特朗普前私人律師邁克爾·科亨和特朗普團隊前競選經理保羅·馬納福特提供的證詞。文件首次直接關聯特朗普與聲稱與他有染的兩名女子所獲“封口費”，即首次讓特朗普關聯違法。



（來源：新華網）