中國全國人大西藏代表團訪問丹麥（圖片來源：新華網） 中評社北京12月17日電／正在歐洲訪問的中國全國人大西藏代表團於12月13日至16日訪問了丹麥首都哥本哈根。



代表團團長為全國人大常委會委員、西藏自治區人大常委會主任洛桑江村，成員由藏族全國人大代表和西藏自治區人大代表組成。訪問期間，代表團廣泛接觸丹麥議會、政府、智庫及僑界，講述了長期在雪域高原生活、工作的親身經歷，充滿自信地介紹了西藏自和平解放、改革開放特別是中共十八大以來的巨大發展進步以及習近平新時代中國特色社會主義思想給西藏帶來的廣闊發展前景，傳遞了中國廣大藏族人民的真實聲音。丹麥各方反應熱烈，訪問取得積極成果。



在與丹麥前議長、前聯大主席呂克托夫特，議會外交政策委員會的多位議員以及外交部代理常務秘書韋斯伯格會面時，洛桑江村指出，長期以來，達賴打著民族宗教文化的幌子四處竄訪，兜售“藏獨”主張，大搞反華分裂活動。我們同達賴集團的矛盾既不是民族和宗教問題，更不是人權問題，而是事關國家主權和領土完整的重大原則問題。希望丹方認清達賴集團的反華分裂本質，切實尊重中方核心利益和重大關切。丹方歡迎代表團在丹中全面戰略夥伴關係建立10周年之際來訪，重申丹麥堅定奉行一個中國政策，承認西藏是中國領土的一部分，反對任何形式的“藏獨”，讚賞中方在促進西藏發展、改善人民生活方面的巨大成就。代表團的全面介紹和解疑釋惑有助于丹麥各界加深對西藏的了解。丹方願與中方保持坦誠交流，不斷增進了解互信。



在與哥本哈根大學北歐亞洲問題研究所的專家學者座談時，代表團梳理了西藏的歷史經緯，介紹了中國的民族區域自治政策和西藏經濟社會發展歷史性成就。雙方還就共同關心的可持續發展等問題進行了深入探討。



在與丹麥中國和平統一促進會等僑團代表進行座談時，洛桑江村表示，西藏正處於歷史上最為輝煌的時期。西藏各族人民正滿懷熱情與全國人民一道，朝著全面建成小康社會的宏偉目標邁進。旅丹華僑華人對祖國的發展成就感到自豪，表示願繼續為促進中丹兩國人民的友好感情、為祖國的發展繁榮發揮積極作用。



（來源：新華網）