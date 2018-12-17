王毅會見柬埔寨副首相賀南洪（圖片來源：網絡圖片） 中評社北京12月17日電／當地時間12月16日，國務委員兼外長王毅在老撾琅勃拉邦會見出席瀾滄江－湄公河合作第四次外長會的柬埔寨副首相賀南洪。



王毅表示，建交60年來，中柬始終相互理解、相互信任、相互支持，兩國關係歷久彌新，保持旺盛生命力。站在新的歷史起點，中方願同柬方密切戰略協調與合作，豐富全面戰略合作夥伴關係內涵，打造中柬具有戰略意義的命運共同體。



王毅指出，中方堅定支持柬埔寨維護國家獨立主權和民族尊嚴的正義事業，堅定支持柬埔寨走符合本國國情的發展道路。我們願同柬方籌備好兩國下階段高層交往；深化“一帶一路”合作，加強產能投資和工業園建設，幫助柬提高自主發展能力；加快落實民生項目，使更多民眾受惠；加強兩國青年交流，將中柬友誼代代相傳，夯實兩國友好的民意基礎。柬埔寨是瀾湄合作重要參與方，我們期待同柬方一道共促瀾湄合作，實現共同發展。



賀南洪表示，今年是兩國建交60周年，兩國關係取得長足發展，高層互訪頻繁，務實合作成果豐碩，感謝中方向柬方提供的大量無私支持和幫助。洪森首相願赴華出席第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，進一步推進雙方經貿合作，擴大投資，增加人員往來。柬方積極支持瀾湄合作，願同中方密切溝通協調，推動這一機制不斷取得積極成果。



（來源：新華網）