圓仔配對生變？柯文哲：不要搞成政治熊貓

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月17日電（記者 鄭羿菲）針對台北市立動物園首次被拒赴大陸參加“大熊貓繁育技術委員會年會”，恐影響大熊貓“圓仔”的配對，陸委會主委陳明通稱，“圓仔”的幸福不應該被人為的、政治因素去干擾。無黨籍台北市長柯文哲17日上午受訪時嘆道，熊貓就是熊貓，不要搞成政治熊貓。



被問到大陸非洲豬瘟越來越嚴重，會不會影響到雙城論壇？柯文哲認為，豬流感那個不是在雙城論壇談，平常他們兩邊就應該是在衛生架構、防疫架構裡就處理，防疫是馬上就要處理，不是等到雙城再來談。



今年是大熊貓“團團”、“圓圓”來台十周年，2013年以人工受孕的方式生下女兒“圓仔”，但至今都還未再添喜，今年7月圓仔5歲舉辦生日趴時，台北市立動物園宣布，準備把圓仔提報到國際大熊貓繁殖技術委員會的配對名單，並派員參加於大陸四川舉辦的年會，但動物園日前證實已遭陸方拒絕，是團團、圓圓來台首年未能參加年會外，首次遭拒絕出席。



柯文哲17日上午出席“性別平等指標公布”記者會前接受媒體訪問時，被問到圓仔可能因為政治因素沒辦法到中國大陸找對象，柯文哲先強調，專業問題專業解決，現在不是有人工授精嗎？說不定不用把整隻熊貓搬過去。媒體追問陳明通希望大家一起幫圓仔的幸福努力，柯文哲嘆道，哎唷，熊貓就是熊貓，不要搞成政治熊貓。



陳明通上午受訪時嘆道，“唉！又是政治因素”，動物有牠的動物權，有牠的幸福，不應該被人為的、政治因素去干擾牠，只要台北市政府提出，“我方”將透過海基、海協會的管道，主動從旁協助聯絡，讓牠們一圓幸福夢，少掉政治的干擾。