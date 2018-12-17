禁核食無法入CPTPP？吳釗燮：盼勿影響

吳釗燮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月17日電（記者 黃筱筠）日前九合一選舉，公投案通過禁止日本核食進口台灣，中國國民黨“立委”李彥秀今日上午質詢指出，日本外相河野太郎提到台灣盼加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），但變成這樣的情況而無法加入。“外交部長”吳釗燮表示，“我們尋求日方澄清當中，希望很快有答案，也希望不要對CPTPP造成影響”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查明年度“中央政府”總預算案關於“外交部”主管收支機密及公開部分。



李彥秀說，我們如果因公投案無法加入CPTPP，也感到遺憾，但是對於日本外相的說法，我們“外交部”有什麼後續作為？吳釗燮表示，我們尋求日方澄清當中，希望很快有答案。



李彥秀指出，日本外相把公投結果當成是否加入CPTPP的條件，這是惡意曲解，不應該用食安與CPTPP讓人民選擇，這件事情“外交部”要堅持。



吳釗燮說，有關加入CPTPP是現階段加入區域經濟最大的計劃，但會員國不是只有日本，還有其他會員國要去遊說。



時代力量“立委”林昶佐也詢問相關議題，是否可能因為反對日本輻射地區食品無法進口，台灣就無法加入CPTPP？吳釗燮表示，台灣是民主國家，公投決定議題是常態，日本政府雖表達遺憾，但是他們也理解。但是對於參加CPTPP要尋求日本進一步的理解。