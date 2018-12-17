北京國醫大師來台交流　高雄鄉親問養生之道

北京中醫大師來台交流，高雄鄉親把握機會詢問養身之道。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月17日電（記者 高易伸）11位北京國醫大師此行隨海南玉蟾宮來台進行交流，高雄鄉親抓緊機會詢問養生之道，場面熱絡。隨行團長、前大陸國家中醫藥管理局台港澳交流中心主任安寶華今日接受中評社訪問表示，兩岸同祖同根連醫學發展也是一樣的，他很高興看到台灣鄉親對國醫、道教及國樂國畫的喜愛。



為慶祝南宗道教白玉蟾祖師分靈來台三週年活動，海南玉蟾宮住持陸生耀道長率團來台舉行正式科儀祈福法會，今日上午在高雄覆鼎金保安宮舉行“文化交流暨健康諮詢活動”，由覆鼎金保安宮董事長鄭武才親自接待。在地鄉親聽聞有大陸中醫高手、道長跟書畫大師要來交流，一大早便呼朋引伴熱情現身。



這次活動由海南省道教協會會長羅星道親率67位書畫家、中醫、道長赴台交流，台灣白玉蟾文化協會理事長韓濟國負責接待。



韓濟國表示，國民黨韓國瑜當選高雄市長後，兩岸關係的氛圍似乎比較和緩，未來地方在文化、宗教、社會民生等交流前景可期，這次交流大家造訪了台北松山慈惠堂、台南南化玉山寶光聖堂、高雄覆鼎金保安宮等地，體現我們注重兩岸宗教文化交流，體會到台灣民間百姓對宗教交流的熱情。尤其高雄保安宮是重要道教信仰中心，這次交流不少鄉親也口耳相傳後出席，大家非常熱情。



安寶華接受中評社訪問表示，這是他第四次赴台進行中醫藥交流的文化合作。他認為，台灣和大陸中醫這幾年透過交流後水平並不低，幾乎跟大陸並駕齊驅。只是因政治因素我們在90年後才開始進行對接、互訪。台灣民眾對中醫藥、養身及國畫非常有興趣，兩岸常來常往，其實很好。我們12月11日飛抵高雄接連造訪了松山慈惠堂、台南南化玉山寶光聖堂、高雄覆鼎金保安宮等地，預計18日晚間返回海南。