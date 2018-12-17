蔡鄭會明登場　鄭文燦：分享桃園經驗

鄭文燦上午到中華汽車楊梅廠，一起見證全世界第一台3C快充白牌電動機車，右為，中華汽車總經理陳昭文。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月17日電（記者 黃文杰）蔡英文與六都市長當選人的會面，繼13日與台北市長柯文哲的“蔡柯會”後，第二站桃園市的“蔡鄭會”明日也將登場，民進黨桃園市長鄭文燦今日上午到中華汽車楊梅廠出席活動，主動“洩題”，表示會多提“桃園經驗”，特別是“法律加強制”不可行，也會拜託多支持本土汽車，台灣也要照顧內需市場。



鄭文燦上午第一場活動，出席台北榮民總醫院桃園分院“新任院長交接布達典禮，被問到“蔡柯會”看法，鄭表示，桃園市的地方建設清單當然會提出，有些是需要中央支持或挹注的，相關的焦點還是會在市政議題上，透過“中央政府”的支持，讓桃園各項重大建設多一點、好一點、快一點，協助桃園城市轉型。



第二站到中華汽車楊梅廠，除了頒獎表揚桃園市低碳科技產業補助及獎勵計劃得獎廠商，也跟中華汽車總經理陳昭文一起介紹楊梅廠正在規劃生產的全新電動機車，全世界第一台3C快充白牌電動機車，只需充電10分鐘便可跑40公里，目前還在測試，外觀也用彩色紙貼住“暫時保密”，明年才會正式推出。



蔡英文日前在府內發表第二次迴廊談話，重點在回應“交通部”明年將推動新機車需加裝ABS、CBS安全裝置，蔡英文提到這政策立意良善，但常忽略到經濟弱勢者負擔能力；她要政府部門求重新檢視，看看有無減輕人民負擔的救濟方式。



鄭文燦上午在致詞也提到綠能產業，他說，桃園推動產業升級，以及消費者的使用替換，基本上應該是“市場加上誘因”，不是“法律加強制”，“法律加強制”會引發很多民怨，市場加上誘因，自動自發來買，又給他獎勵金，帶動產業。



他說，政府在推動新的標準、新的政策時候，要達成跟民間推動的共識，只靠法律效果不太好，桃園經驗證明，不論鍋爐淘汰與二行程機車淘汰都是這樣，“明天看到蔡英文會跟她建議”。



對於汽車產業生產重鎮都在桃園，但是國瑞汽車日前因為調控產量，員工被迫放“有薪假”，薪水只有七成，鄭文燦也“洩題”，會向蔡英文建議多照顧本土汽車。



鄭文燦說，桃園汽車零組件產業佔全部的一半，包括中華汽車、國瑞汽車跟福特六和，底下還有龐大中下游協力廠商，零組件供應商，這些產業還是很重要，全世界都在照顧自己內需市場，台灣應該也要照顧內需市場，也這是重要價值。



蔡英文明天跟鄭文燦在桃園見面，地點選在市府，沒有特意挑選地點。