陳明通指九二共識有爭議　內容愈來愈離譜

陸委會主委陳明通。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月17日電（記者 張嘉文）民進黨九合一選舉大敗，是否敗在不承認九二共識？陸委會主委陳明通今天在“立法院”答詢時對此表示，這些是過度解讀，這次選舉和兩岸關係基本上沒有太大關係，也沒有人以九二共識為選舉議題來訴諸人民支持或反對。九二共識有爭議，而且內容愈來愈離譜。按照“中華民國憲法”跟兩岸人民關係條例等法律來處理兩岸事務，這是有法律的基礎，這是人民通過的“憲法”，這才是正辦。



“立法院”內政委員會今日審查陸委會明年度預算，邀請陳明通報告、備詢。民進黨“立委”蔣絜安質詢陳明通時，詢問有人評論此次選舉執政黨是敗在九二共識，在野黨營在九二共識，陳的看法為何？



陳明通說，不建議這樣解讀，這是過度解讀，地方選舉還是關注國內的議題，兩岸關係很少，也沒有人以九二共識選舉議題來訴諸支持或反對。



蔣絜安再問，現在藍營執政縣市首長都說要成立兩岸小組，陸委會對此看法？



陳明通說，各縣市成立兩岸小組，法規上本來要處理，以前的高雄市長陳菊和現在的台北長柯文哲都有，各縣市成立兩岸小組不是新現象，只是最近被凸顯。有兩岸小組非常好，他過去也建議台北市政府要有人熟悉兩岸法規，中央政策能讓地方了解，能加強中央跟地方溝通。



陳明通說，大家都談經濟少政治，不管是加強觀光客來台，怎樣協調幫助讓各縣市增加觀光客都是近來在檢討的，少談政治，九二共識有爭議，按照“憲法”跟兩岸條例等法律來處理，這是有法律的基礎，也是人民通過的“憲法”，這才是正辦。



陳明通強調，大陸強加解讀九二共識，造成兩岸僵局，所以他積極呼籲，這爭議已18年，內容愈來愈離譜，竟有人認為九二共識是兩個國家，所以這沒辦法做為兩岸基礎。“我方”來講就是“憲法”跟兩岸條例，誰來執政都不能違背，除非去“修憲”，希望陸方腦筋轉一轉，兩岸要好，正常往來，就要尊重彼此的法律體系，九二共識沒有白紙黑字是各說各話。