助推民營經濟 閩南文化沙龍在泉州舉辦

弘揚閩南文化 助推民營經濟”閩南文化沙龍在泉州舉辦三道行藝術館舉行 中評社北京12月17日電／12月16日，福建省閩南文化研究會主辦的“弘揚閩南文化 助推民營經濟”閩南文化沙龍在泉州市泉府印象•三道行藝術館舉行。此次沙龍，探討交流了閩南文化與民營經濟及經濟社會發展的內在關係，開闊了閩南文化研究新視野。對於認識閩南文化的國際性特征，挖掘閩南文化當代價值以及不斷充實文化內涵，賦予新的時代特征，促進閩台文化交流，以閩南文化形塑閩南城市氣派，加強閩南文化經濟圈建設，推動＂一帶一路＂建設，具有現實的積極意義。整場沙龍活動以閩南功夫茶道表演開始，閩南語誦讀結束，現場鄉音繚繞，氣氛輕鬆愉悅，廣大閩南文化愛好者紛紛為沙龍活動點贊。



福建省政協教科體衛委副主任、省閩南文化研究會會長林曉峰，泉州市政協副主席駱沙鳴，泉州師範學院原副校長、中國社會科學院閩南文化研究基地首席專家林華東，漳州市政協原副主席李惜真，廈門市海滄區政協副主席陸曉紅等領導嘉賓出席了沙龍。



沙龍上，專家學者主旨演講、席間交流互動以及閩南傳統特色曲藝表演交替進行，整個現場洋溢著歡快、濃烈的氣氛，與會者感觸頗深，受益良多，著實讓廣大的閩南文化愛好者過足了一把癮。