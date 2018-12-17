嘉義翁章梁副手　英系陳明文愛將吳容輝回鍋

嘉義縣長當選人翁章梁宣布首波新縣府人事，台灣菸酒公司董事長吳容輝（左二）回鍋擔任副縣長。（中評社） 中評社嘉義12月17日電（記者 趙家麟）民進黨嘉義縣長當選人翁章梁17日上午公布首波新縣府人事名單，被視為民進黨“立委”陳明文人馬的前副縣長、現任台灣菸酒公司董事長吳容輝回鍋再任副縣長。



出任翁章梁副手的吳容輝，曾在陳明文最後1年縣長任期，以秘書長代理副縣長，張花冠當選縣長後，吳出任副縣長，直至2016年蔡政府上台後，吳出任台灣菸酒公司董事長。據了解，當時就是陳明文力薦，主要看重的是吳在行政體系內的折衝協調能力。



吳容輝先前已擔任過前嘉義縣長陳明文、張花冠幕僚長、副縣長，此番再回鍋當翁章梁副手，足見陳明文在嘉義地方的影響力。同時，吳容輝走人，也將牽動英派在中央的人事布局。



翁章梁公布的新人事，還有秘書長為現任縣府參議羅木興、機要秘書則是退休公務員龔孟麟是在地找人之外，新任教育處長鄧政權是現任彰化縣政府教育處長，經濟發展處長江振瑋為現任台中市政府經濟發展局專門委員。



九合一選舉結果，民進黨原本執政的13縣市，只剩屏東縣、台南市、嘉義縣、新竹市、桃園市、基隆市6席。台中、彰化都是民進黨敗選縣市，在嘉義縣政府首波人事已看出綠營地方執政人才跨縣市流動現象。



翁章梁表示，19日還有第二波縣府新人事會公布。