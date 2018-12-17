中正堂轉型　楊翠：已提5建議不一定要夷平

“促轉會”代理主委楊翠。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月17日電（記者 楊騰凱）促進轉型正義委員會17日上午舉行記者會，說明任務進度，關於外界關注的中正紀念堂處理議題，“促轉會”代理主委楊翠指出，“促轉會”已於11月底提交了5項原則建議給“文化部”，包括解除地景威權性、銘記歷史軌跡、推動人權民主法治的研究及公民教育、規劃有效履行上列職能的組織機關、轉型修法過程中要有過渡措施。



楊翠指出，過渡措施方面，建議當前的三軍儀隊先行撤出，或將展廳先置換成民主與人權相關的常設展。



媒體追問，中正紀念堂建築有宮殿風格，是否需要改建？楊翠表示，威權象徵的空間語彙是一個整體性大文本，也許不一定要夷為平地，但可以打斷敘事脈絡，在迴廊擺上不同東西後，語境就會有不同的感覺。



促進轉型正義委員會17日舉辦“半年任務進度報告記者會”，出席者包括“促轉會”代理主委楊翠、“促轉會”委員尤伯祥、彭仁郁、葉虹靈。會中楊翠對媒體說明中正紀念堂的處理議題，作上述表示。



楊翠表示，關於中正紀念堂，從“促轉會”揭牌上路以來到現在，舉辦了2場專家會議4場焦點座談3場座談會，內部會議就9場，另也參與了“文化部”5場的工作坊，另與“文化部”工作小組有2場會議，總共歷經16次大小各層級會議，做出了5項原則建議。



楊翠指出，“促轉會”內部9次會議邀請的專家包括政治受難者、社會運動者、政治、社會、歷史、建築空間等各領域專家，這5項原則建議書已於11月底送交“文化部”。第一項建議原則是解除現存地址的威權性格，由於現存地景大量運用帝王空間、皇室陵寢語彙等建立黨國史觀，建議要用公共性、開放性做標準，重新來改寫園區的各種威權象徵意義，讓現存園區的使用權、詮釋權回歸公民社會。



第二項原則建議是，銘記從威權統治到挑戰威權統治的歷史軌跡，因為中正紀念堂現址在殖民時期曾經是軍事單位駐紮，威權統治時期也有軍事單位陸續駐紮，此地同時也是解嚴後很多民間自發的抗議及社會運動集結處，應該要標示保存百年來國家暴力與民主追求的種種軌跡，而非完全抹除。

