為大巨蛋摃蔡政府？柯文哲：解決問題最重要

柯文哲出席“性別平等指標公布”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月17日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨在九合一選舉大敗，前台北農產運銷公司總經理吳音寧是不是綠營慘敗的原因？無黨籍台北市長柯文哲今日上午受訪表示，一件事情不會只是單一因素，把整個事情歸咎給某個人是不對的，“一定是多重因素”。至於蔡柯會後，“文化部”似乎又把大巨蛋問題丟回給北市府，柯文哲說，沒有啦，算了，對他來說解決問題最重要。



蔡柯會日前在13日登場，過程中柯文哲向蔡英文提到大巨蛋的解套方法，需要主管“國父紀念館”的“文化部”幫忙，“文化部”隨後回覆稱，今年6月北市府文化局把“國父紀念館”全區畫為暫定古蹟後，方案都得配合北市府文資審議結果。引來柯文哲抱怨大巨蛋的問題是，“跟老闆講完，底下夥計沒有一個要聽話的”，跟蔡英文講也沒用。



“文化部長”鄭麗君17日出席“立法院”教育及文化委員會前受訪時表示，柯文哲指大巨蛋遭“文化部”卡關，但北市府自己應先清楚表達大巨蛋是否要續建。鄭麗君也再次重申需要配合北市府文資審議結果。被外界解讀又把球丟回給北市府。



柯文哲17日上午出席“性別平等指標公布”記者會前接受媒體訪問時，被問到大巨蛋要不要續建？柯文哲說，大巨蛋不拆就是要蓋，但必須要安全，不能說不管安全公安就蓋，要蓋就要解決安全問題。而大巨蛋的通道一定要建，在當年契約裡面是必辦事項，只是後來我們覺得應該跟疏散結合在一起。



被問到鄭麗君稱“國父紀念館”是暫定古蹟，需要配合北市府文資審議，柯文哲指出，那個沒問題。但隨後改口，我們都會處理。媒體追問是不是問題又被“文化部”丟回來，還是在卡北市府？他說，所以乾脆公開錄影算了，沒有啦，算了，對他來說能解決最重要，我們不需要解釋問題的人，台灣社會已經不需要發現問題、解釋問題的人，當然更不需要製造問題的人，我們只要把問題解決掉就好了。