加強黨建！又一文件印發（圖片來源：網絡圖片） 中評社北京12月17日電／近日，中共中央辦公廳印發了《黨組討論和決定黨員處分事項工作程序規定（試行）》，並發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行。



《黨組討論和決定黨員處分事項工作程序規定（試行）》主要內容如下。



第一條 為了貫徹落實黨的十九大精神，規範黨組討論和決定黨員處分事項，根據《中國共產黨章程》等有關規定，結合工作實際，制定本規定。



第二條 黨組（包含黨組性質黨委，下同）應當認真履行全面從嚴治黨主體責任，紀委監委派駐紀檢監察組應當認真履行監督責任。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，堅持黨紀面前一律平等，堅持實事求是，堅持懲前毖後、治病救人，強化監督執紀問責，確保案件處理取得良好政治效果、紀法效果和社會效果，確保案件質量經得起歷史和人民的檢驗。



第三條 黨組對其管理的黨員幹部實施黨紀處分，應當按照規定程序經黨組集體討論決定，不允許任何個人或者少數人擅自決定和批准。黨紀處分決定以黨組名義作出並自黨組討論決定之日起生效。



第四條 中央紀委國家監委派駐紀檢監察組（以下簡稱派駐紀檢監察組）按照幹部管理權限，對駐在部門（含綜合監督單位，下同）黨組管理的司局級黨員幹部涉嫌違紀問題進行立案審查和內部審理，經派駐紀檢監察組集體研究，提出黨紀處分初步建議，與駐在部門黨組溝通並取得一致意見後，將案件移送中央和國家機關紀檢監察工委（以下簡稱紀檢監察工委）進行審理。



紀檢監察工委對移送的案件應當認真履行審核把關和監督制約職能，形成審理報告並反饋派駐紀檢監察組，做到事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續完備、程序合規。