吳釗燮：台灣與教廷關係短期內沒有問題

吳釗燮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月17日電（記者 黃筱筠）福建閩東教區“地下主教”郭希錦正式把主教之位“讓給”中國政府認可的詹思祿，交接儀式13日下午在北京舉行，梵蒂岡代表團團長切利總主教到場見證。朝野“立委”對此都關心是否影響台灣與梵蒂岡的關係，“外交部長”吳釗燮今天在委員會答覆表示，“目前與教廷關係，短期間是沒有問題”。



“立法院“外交及國防委員會”今天審查明年度“中央政府”總預算案關於“外交部”主管收支機密及公開部分。



中國國民黨“立委”馬文君詢問，福建閩東地區地下主教讓位，透露什麼訊息？吳釗燮表示，我們密切觀察當中。至於教廷會不會與中國大陸建交，我們要怎麼防範？吳釗燮說，我們對於未來發展密切關切，要避免最壞狀況發生。也會與友好國家保持密切聯繫，希望維持邦交關係，而中國與其他宗教教徒等關係，其他國家教徒都會看在眼裡。



民進黨“立委”王定宇詢問，台灣與梵蒂岡關係，在教廷做出重大讓步後，下一步會是什麼？吳釗燮答覆，目前台灣與教廷關係，短期間是沒有問題，教廷與中國日前簽署的教務協議是兩年期間。但就教廷與中國之間後續協商，我們都密切關注，也會與理念相近國家希望共同看待這些事情。



王定宇追問教廷有知會我們？吳釗燮表示，沒有。他們認為是內部事務。但是我們對於變化有密切的關注。



王定宇表示，為了強化與教廷關係，必要時“元首”勢必要去訪問。但吳釗燮沒有就此問題做出回答。