15部委部署2019年“三下鄉”活動　

15部委部署開展2019年“三下鄉”活動（圖片來源：網絡圖片） 中評社北京12月17日電／中央宣傳部、中央文明辦、國家發展改革委、教育部、科技部、司法部、農業農村部、文化和旅遊部、國家衛生健康委、國家廣電總局、國務院扶貧辦、共青團中央、全國婦聯、中國文聯、中國科協日前聯合下發通知，要求以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大精神，廣泛開展文化科技衛生“三下鄉”活動，調動億萬農民的積極性、主動性、創造性，進一步動員社會各方力量積極參與新時代“三農”工作，營造全社會關注農業、關心農村、關愛農民的濃厚氛圍，推動全面實施鄉村振興戰略、打贏脫貧攻堅戰、加快推進農業農村現代化。



今年的“三下鄉”活動，緊緊圍繞農業農村現代化的總目標，落實產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求，聚焦打好脫貧攻堅戰的優先任務，著力培養擔當民族復興大任的時代新人，大力弘揚共築美好生活夢想的時代新風，以建設新時代文明實踐中心為契機，更好地整合人員隊伍、資金資源、平台載體、項目活動，創新方式方法，建立長效機制，切實解決農民群眾最關心最直接最現實的利益問題，加快補齊發展、民生和精神短板，讓億萬農民有更多實實在在的獲得感、幸福感、安全感，避免形式主義和“形象工程”，更廣泛、更有效地動員和激勵廣大農村群眾積極投身決勝全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化國家。



通知要求，以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為中心送理論下鄉，組織農村廣大幹部群眾深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，領會掌握基本觀點、核心理念和實踐要求，不斷增進政治認同、思想認同、情感認同。在廣大農村深入開展中國特色社會主義和中國夢宣傳教育，以隆重慶祝改革開放40周年為契機，開展群眾性主題宣傳教育活動，進一步解放思想，推進新一輪農村改革，激活鄉村振興內生動力。以新時代文明實踐中心建設為龍頭送文明下鄉，貫徹落實《關於建設新時代文明實踐中心試點工作的指導意見》，把新時代文明實踐中心建設作為一項基礎性、戰略性任務，發揮好縣一級的主體作用和樞紐功能，以志願者為主體力量，以志願服務為主要活動方式，用先進思想觀念占領農村思想文化陣地，更好地增強群眾精神力量。以滿足人民美好生活需求為目的送服務下鄉，廣泛開展群眾樂於參與、便於參與的文化活動，深化拓展“我們的節日”主題活動，提高開展農村科技服務和科學普及的精確性，提高農民科技意識、科技致富能力和科學素養，推進健康鄉村建設，深入農村積極開展健康促進活動，推動醫療資源向農村流動。以加強隊伍機制建設為保障送人才下鄉，唱響“廣闊天地大有作為”，喚醒全社會鄉村振興意識，引導各級各類人才向農村流動，積極投身鄉村振興的生動實踐，努力構建常態化、制度化工作格局，推動“三下鄉”活動常下鄉、常在鄉。



通知強調，各地各部門要緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，把開展“三下鄉”活動作為推動實施鄉村振興戰略、打贏脫貧攻堅戰的有力抓手和具體舉措，加強組織領導，加大投入力度，精心安排部署。要認真組織元旦春節期間的集中服務活動，讓廣大農民群眾過一個歡樂喜慶祥和的節日。要加大“三下鄉”活動的宣傳報道力度，及時總結推廣各地各有關方面的創新做法和鮮活經驗，反映農村幹部群眾的新風貌新狀態，在全社會大力營造良好氛圍。



（來源：新華網）