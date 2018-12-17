回應“過期蜂蜜門”同仁堂：子公司監管不力　

中評社北京12月17日電／同仁堂蜂蜜生產商竟回收過期蜂蜜？近日，江蘇電視台的一則報道將同仁堂引入輿論漩渦。12月16日，同仁堂發布公告稱，公司持股51.29%的下屬子公司北京同仁堂蜂業有限公司（以下簡稱“同仁堂蜂業”）在委托生產過程中存在監管不力和失察的責任、所涉產品已經進行封存。



同仁堂稱，今年前9月，子公司同仁堂蜂業營業收入為1.97億元，淨利潤為－87.3萬元，營業收入占同仁堂同期營業收入的1.88%。本次事件對公司收入利潤等財務方面影響甚微。



12月16日下午同仁堂蜂業相關負責人接受新京報記者採訪時表示，目前公司已經成立了專門的調查組，深入調查此事，有結果一定會及時通報。



大興區食藥監管局已展開調查



這起風波源於江蘇電視台報道稱鹽城金蜂存在違規處理退貨蜂蜜、更改產品標簽日期等行為。同仁堂蜂業是同仁堂的子公司，主要業務為加工蜂產品。12月16日，同仁堂發布公告稱相關產品已經全部封存，而同仁堂蜂業在北京市大興區註冊，大興區食藥監管局已經就此展開調查。



公告稱，同仁堂蜂業於今年8月與鹽城金蜂簽訂了退貨處理的相關合同，在合同中明確規定從退貨中“清理的蜂蜜只可用於養蜂基地進行喂養蜜蜂，不得做除此以外的任何用途”。經初步調查，由於同仁堂蜂業現場監管不到位，存在對清理出的蜂蜜未明確標識的問題，目前未發現這些蜂蜜進入生產用原料庫的情形，對此本公司及同仁堂蜂業將進一步深入調查核實。



對於更改標簽日期的行為，公告稱，由於2018年年初工廠搬遷，在對不同生產地址進行標簽轉換時，對標簽的管理和使用出現差錯。所涉產品於2018年11月份已全部封存，未流向市場。



涉事子公司去年被列入企業經營異常名錄



公告顯示，同仁堂蜂業2016年8月與鹽城金蜂簽訂委托加工合同，當年未實現生產。



記者查閱天眼查發現，去年7月，同仁堂蜂業曾因未按規定提交年度報告信息而被列入企業經營異常名錄。



據了解，去年，同仁堂蜂業營業收入為2.8億元，淨利潤為268萬元，其營業收入占同仁堂2017年度經審計營業收入的2.09%。



今年前9月，同仁堂蜂業營業收入為1.97億元，淨利潤為－87.3萬元，其營業收入占同仁堂同期營業收入（未經審計）104.77億元的1.88%，同仁堂今年前9月淨利潤（未經審計）為14.49億元。



同仁堂2017年報中並沒有直接提及蜂蜜相關業務。目前，同仁堂主營業務分為醫藥工業和醫藥商業。不過，兩類主營業務在去年毛利率都出現下滑，醫藥工業毛利率同比減少0.36個百分點，醫藥商業毛利率同比減少0.04個百分點。



（來源：新華網）