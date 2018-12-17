故宮觀眾破1700萬人次　8090後為主力

中評社北京12月17日電／15日11時40分，隨著一位20歲的劉姓大學生觀眾從午門檢票入院，故宮博物院迎來了本年度第1700萬名觀眾。這也是故宮博物院年接待觀眾數量首次突破1700萬，創造了新的歷史紀錄。



2009年，故宮年度接待觀眾人次首次突破1000萬。之後每年參觀人數都以百萬計持續增長，2012年度突破1500萬，2016年突破1600萬，到今年首次突破1700萬，不斷刷新年度參觀人數的紀錄，當之無愧成為世界上參觀人數最多的博物館。



故宮院方統計顯示，從今年觀眾數據上看，30歲以下觀眾占40%，30－40歲觀眾占24%，40－50歲觀眾占17.5%，可見年輕觀眾，尤其是80後和90後，已經成為參觀故宮博物院的“主力”，00後也緊跟其後；從地域分布上來看，來自山東、河北、河南、江蘇等周邊省區的觀眾最多，共約468萬人次，占總人數的27.5%，直轄市中北京觀眾參觀熱情最高，有41.7萬人次，上海、天津、重慶觀眾分別為31萬、21.4萬、10.2萬人次。



2018年，故宮博物院實行每日限流8萬措施共76天，也創造了新的紀錄。2017年限流天數為52天，2016年為47天，2015年為32天。每年實行限流8萬措施的天數不斷增長，表明了觀眾參觀熱情的不斷上升。另外，觀眾參觀的區域分布上也出現新的變化，中軸線之外的區域得到了更多觀眾青睞。鐘表館、珍寶館等常設專館參觀人數不斷增長，2018年的參觀人數達524萬人次，比2013年翻了一番。這些數據證明了故宮博物院正在吸引越來越多社會公眾，尤其是年輕人的目光。



（來源：北京青年報）