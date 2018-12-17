日本解釋部署陸基宙斯盾　俄：就是反俄反華

美國用於測試的陸基宙斯盾系統（圖片來源：環球網） 中評社北京12月17日電／俄新社12月17日報道，俄羅斯外交部不擴散和軍控部門主管葉爾馬科夫（Vladimir Yermakov）表示，日本關於在本國境內部署美國“陸基宙斯盾（Aegis Ashore）”反導系統計劃的解釋無法令俄羅斯滿意。



“我們遺憾地注意到日本越來越多地參與破壞（地區）穩定的計劃，為美國的導彈防禦系統製造最新的攔截器和雷達，其中有一些位於俄羅斯邊境，” 葉爾馬科夫說。



他還補充到，“部署美國導彈防禦系統的性能和部署位置說明了日方有明顯的反俄、反華傾向”。



“我們還擔心日本決定在本國境內部署的‘陸基宙斯盾’反導系統配備適於發射‘戰斧’巡航導彈類型的打擊武器的Mk－41通用垂直發射裝置。日方保證，這些系統將由日本軍方控制，完全‘獨立’於美國反導體系，但這些保證並不能使我們滿意”，葉爾馬科夫強調。



日本海上自衛隊的第七艘宙斯盾艦此前於7月30日下水，預計2020年服役。這艘新造艦艇首次安裝了協同作戰能力系統，可與夥伴共享敵方導彈或飛機位置等情報信息。該系統技術含量較高，主要利用計算機、通信和網絡等技術，把航母戰鬥群中各艦艇上的目標探測系統、指揮控制系統、武器系統和艦載預警機聯網，實現作戰信息共享，統一協調作戰行動。在該系統網絡內，每艘艦艇都可以實時共享戰場態勢和目標動向。在打擊空中目標時由處於最佳位置的軍艦發射武器進行攔截，提高航母編隊的防空能力。



（來源：環球網）