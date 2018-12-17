3億美元一架！美軍第六代戰鬥機造價嚇住國會

中評社北京12月17日電／在俄羅斯與中國研製的第五代隱形戰鬥機相繼問世後，為確保“絕對制空權”，美空軍迅速開啟了第六代戰鬥機的預研工作。不過美國《防務新聞》網站15日稱，美國政府部門首次對這種未來戰鬥機的成本進行了評估，結果高得驚人——它的價格將是F－35隱形戰鬥機的3倍，單價達到3億美元。如何解決下一代戰鬥機裝備數量、單機性能和經濟可承受性之間的矛盾，成為擺在美國空軍面前的一大難題。



報道稱，美國國會預算辦公室最新研究顯示，以2018年幣值計算，被美國空軍稱為“穿透性制空”（PCA）的下一代空中優勢戰鬥機單機成本約為3億美元。這個價格是F－35A戰鬥機的3倍以上，如今F－35A的平均採購價格為9400萬美元。報道稱，這是美國政府部門第一次評估PCA的潛在價格。



國會預算辦公室估計，美空軍需要414架PCA戰機取代現有的F－15C／D和F－22，進而全面接管制空作戰任務。報告認為，新戰機最快將在2030年服役，這取決於美空軍的渴望程度。但如此高昂的價格嚇住了美國會，他們可能將重新考慮空軍的裝備更新計劃。



報道稱，價格昂貴的部分原因為新技術的使用。“與今天的F－22相比，PCA可能具有更大的航程和更多的有效載荷，以及更好的隱形和傳感器能力。這些特征將有助於它在高端防空系統威脅下行動，中國、俄羅斯和其他潛在對手未來可能擁有這些先進的防空系統。”此外，美空軍從來沒有能實現過“低成本生產隱形戰機”。B－2轟炸機和F－22戰鬥機的後續生產計劃都被取消，部分原因就是每架飛機的價格很高，這反過來又導致生產成本高昂。F－35早期的研製進度因一系列成本超支而受到影響，即便現在單價也遠超原先估算。報告認為，PCA的成本控制可能同樣困難。



（來源：環球網）