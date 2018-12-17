終獲認可！美國將向兩萬華裔二戰老兵頒授獎章

中評社北京12月17日電／當地時間12月12日，《二戰華裔老兵國會金質獎章法案》在美國眾議院以壓倒性優勢獲得通過，這意味著二戰華裔老兵在戰爭結束73年後終於獲得了認可。



美國中文網稱，該法案今年9月就在參議院獲得一致通過，接下來將交由美國總統簽字。國會金質獎章和總統自由勛章是美國兩個最高的非軍事榮譽。該法案生效後，美國國會將為近兩萬名華裔老兵授獎，旨在表彰他們在第二次世界大戰中所做的貢獻。



法案最初由譚美和廣野慶子在去年5月在美國參議院提出，又由羅伊斯和劉雲平則在眾院提出。近年來，美國國會已先後通過類似法案，授予日裔和菲律賓裔二戰老兵國會金質獎章。這次法案的通過也獲得了美國一些民權組織對華裔老兵獲頒國會金質獎章表示贊同與歡迎。劉雲平表示，“我們終於有機會表彰那些為美國在二戰中奮戰的華裔的付出和犧牲。即使面對恥辱的排華法案，華裔老兵驕傲地為國家服務，成為愛國主義的代表，表達了對美國的深刻承諾。”



二戰時期，美國軍隊中約有18000名美籍華裔，他們曾因1882年獲得通過的《排華法案》而在參軍時面臨重重阻力。然而受到歧視的不只是華裔族群，菲律賓裔二戰退伍軍人曾得到美國公民身份和福利的承諾，但這一承諾在戰後被撤銷了。“雖然面臨不公正的歧視，超過18000名勇敢的美籍華裔資源冒著生命危險在二戰中保護美國同胞。”譚美說：“我為我的兩黨同事決定認可這些老兵英勇奉獻，和授予他們國會金質獎章而感到驕傲。”



（來源：環球網）