大動作！韓國要沿三八線打造456公里徒步路線

中評社北京12月17日電／朝鮮半島三八線的南北兩側，是寬約4公里的非軍事區（DMZ）。近來隨著朝韓關係的緩和，這處曾經有重兵把守、堪稱“世界最危險之地”的緩衝區，陸續撤出武器和兵力，化身為“和平之地”。如今，這裡還被韓國政府盯上，意欲將其打造成熱門景區。



據韓聯社16日報道，韓國行政安全部當天表示，計劃在非軍事區附近，打造一條長約456公里、可以橫貫朝鮮半島的徒步路線，名為“DMZ，開啟統一之路”。



報道說，這條路西起仁川市江華郡，東至江原道固城郡。很多路段65年期間罕有人跡，生態環境和歷史資源保存完好，具有很高的旅遊價值。



韓方計劃從明年開始，到2022年為止，投入286億韓元（約合1.7億元人民幣）建設，包括200億韓元的國家開支和86億韓元的地方開支。



據了解，徒步路線並非完全新起爐灶，而是利用原有的農村道路，將過去隔絕開來的地區連接起來，讓遊客在感受朝韓分裂現場的同時，可以體驗各地代表性的生態、文化和歷史景點。該路線還計劃利用廢棄的學校或居民會館，改造10處據點。



韓國行政安全部表示，路線完全建成後，每年預計可以攬客100萬人次，可創造超過2500億韓元（約合15億人民幣）的經濟收益。青旅、餐飲、咖啡店、土特產品商店等，都將成為當地居民的營收來源。



韓國行政安全部強調，這條徒步路線不僅能創造收益，也會成為朝鮮半島和平與繁榮的象徵。



（來源：環球網）