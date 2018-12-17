轉型正義新台幣改版？楊翠：了解成本再評估

楊翠。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月17電（記者 楊騰凱）促進轉型正義委員會17日上午舉行記者會，說明任務進度。由於當前仍有部分新台幣硬幣、紙鈔含有蔣介石頭像，新台幣是否因促轉改版備受討論。“促轉會”代理主委楊翠表示，到底會不會改版？她保留各種可能性，“促轉會”近期已經發函給“中央銀行”，希望央行提供歷年紙鈔、硬幣改版成本，會從這些資料進行評估。



促進轉型正義委員會17日舉辦“半年任務進度報告記者會”，出席者包括“促轉會”代理主委楊翠、“促轉會”委員尤伯祥、彭仁郁、葉虹靈。會中楊翠對媒體說明新台幣改版的處理議題，作上述表示。



楊翠表示，在國幣改版部分，目前存有威權象徵的國幣包括一元、五元、十元硬幣，十元包含兩部分，一個是傳統的蔣介石頭像版本，以及2011年發行的孫中山像版本，紙鈔則有200元紙鈔，坊間流傳說新台幣改版成本需要500億元，這件事確實有很多不正確在裡面，“促轉會”近期已經發函給“中央銀行”，希望央行提供歷年紙鈔、硬幣改版成本，希望能拿到這些資料進行評估。



楊翠指出，前央行總裁彭淮南曾說改版要500億元的依據為何，需要更精確更科學的計算到底需要多少成本，以及需要多少年要汰舊換新，肯定不是一年之內舊版就不能使用，有了這些規劃就能提出具體的數字來說明，“坊間可能就丟出一個數字，但沒有具體數據來支持。”



楊翠表示，正式行文給央行後，“促轉會”也會做出研究以及協商討論，到底會不會改版？她都保留各種可能性，新台幣在過去歷史發展過程經常都在改版，最近的新聞是，為了夾娃娃機盛行，都要發行10元硬幣。



楊翠說，如果為了夾娃娃機都有正當性，為什麼為了轉型正義的新台幣改版不能有正當性，她希望社會各界都可以思考這個問題。