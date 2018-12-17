續推除垢法？“促轉會”：已委託研究

“促轉會”記者會，左起葉虹靈、楊翠、尤伯祥、彭仁郁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月17電（記者 楊騰凱）促進轉型正義委員會17日上午舉行記者會，說明任務進度。媒體觀察到，“促轉會”針對“威權統治時期人事清查處置”要對外進行委託研究，不禁好奇其中是否包含研究“除垢法”？“促轉會”委員尤伯祥坦言，“除垢”的確會包括在這個研究案裡面，但對於要如何釐清加害者與參與者的責任，經過公民社會共識後，形成的決定才是當前最適合台灣的方式。



促進轉型正義委員會17日舉辦“半年任務進度報告記者會”，出席者包括“促轉會”代理主委楊翠、“促轉會”委員尤伯祥、彭仁郁、葉虹靈。“促轉會”在報告中提到，在研究平復司法不法相關方案中，將規劃“威權統治時期沒收財產處理之研究”、“威權統治時期人事清查處置及相關救濟程序之研究”兩項委託研究案，並辦理採購程序。



媒體提問，針對“威權統治時期人事清查處置及相關救濟程序之研究”，內容是否還是包含除垢法？“促轉會”對除垢法的研議態度為何？



對此，尤伯祥表示，促轉條例裡面其實並沒有直接以文字提到“除垢”，但促轉條例有提到要釐清壓迫體制中，加害者與參與者的責任，“有提到的是識別加害者及追究其責任”。



尤伯祥指出，其實促轉條例只有短短21條條文，很難乘載這麼多複雜的工作，究竟所謂的追究加害者責任，或釐清壓迫體制加害者與參與者的責任要如何進行，“促轉會”都希望能得到更多意見和討論，經過公民社會共識後，形成的決定才是目前這個階段最適合台灣的方式。



尤伯祥指出，因此才希望以委託研究案的方式發出去，當然“促轉會”得到社會意見的方式也不會只有這個委託研究案而已，但當委託案意見出來後，也許將來會成為“促轉會”的建議，“除垢”只是國外某個國家法制上的講法，但並不等於促轉條例講到的識別或追究責任。



尤伯祥表示，回歸到媒體提問，“除垢”的確會包括在這個研究案裡面，但這個研究案只是起步而已，還需要更多的意見和交流。



葉虹靈補充說明，除垢是一個大名詞，以前東歐國家都會有，也都有不同做法，前東德是把部分公職人員服公職的權利給剝奪，有的國家是採揭露方式，例如波蘭競選公職時要誠實填報揭露資訊，但不會有任何法律上強製作用。



葉虹靈表示，除垢是面對加害者責任的其中一種手段，就像韓國是審判，有的國家是寫入歷史教科書，也有國家什麼都不做，有的國家才是除垢，台灣要用什麼方式面對，需要更多社會討論。



葉虹靈指出，大部分國家在90年代除垢就已完成，但效應是正是負，對民主政府體制的效能是好是壞，要透過此次委託研究進行了解，提供給“促轉會”做參考，台灣未來用什麼方式面對人事清查及加害者體制，是所有社會成員要面對的問題。