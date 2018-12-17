民進黨代理主席林右昌：黨內沒有保皇黨

民主進步黨代理主席林右昌。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月17日電（記者 林谷隆）民主進步黨代理主席林右昌17日在台中表示，對於黨內派系內鬨，這是不正確的評論，民進黨內沒有“保皇黨”與“不保皇黨”的問題，全黨上下想的是如何回應人民要求，做負責任的執政黨，帶領台灣向前，做出新的貢獻，爭取人民支持。至於新系大老吳乃仁退流退黨，林右昌則說，這是前輩個人選擇，他不予置評，最重要是全黨要往前走。



民進黨在2018選舉中敗選，身兼黨主席的蔡英文扛起敗選責任請辭，民進黨面臨黨主席補選與黨內改革等議題。“行政院秘書長”卓榮泰在民進黨中生代共推下投入黨主席補選，卻遭另名黨主席參選者、台灣民意基金會董事長游盈隆批他是保皇黨勢力。



林右昌上午以基隆市長身分，在台中市長林佳龍陪同下，到台中參訪“三井台中港OUTLET”，原本兩位林市長要一同搭乘60公尺高的摩天輪，瀏覽港區風光，結果因為本日風速太大，摩天輪關閉，最後則是由林佳龍解說周邊港區建設與商場等設施。



對於上週五民進黨中生代跨派系推舉“行政院秘書長”卓榮泰登記參選民進黨主席補選，林佳龍與林右昌兩人都未到場陪同。林佳龍低調表示，因為他在台中還有公務在身，所以沒有陪同。



身兼民進黨代理主席的林右昌則說，他現在的角色很清楚，先代理黨主席，黨內同志登記黨主席補選，他都給予祝福，也希望未來的民進黨主席，能夠有效帶領民進黨大破大立、向前邁進。



林右昌強調，因為他是代理黨主席，所以也不方便對個別有意參選者來個別評論，當然他們要登記，也沒有辦法陪同，但都會給予祝福。



至於媒體報道黨內新潮流內鬨的情況，林右昌回答，這樣評論可能不是很正確，現在民進黨整體上上下下，都是想著如何改造黨。民進黨在過去這段時間沒回應民眾要求與心聲，我們做錯哪些事、哪些做得不好或不夠周全與到位，這是民進黨全黨都要一起檢討。



林右昌強調，所以現在民進黨內沒有什麼“保皇黨”與“不保皇黨”的問題，全黨上下都是想著如何回應人民的要求，如何當一個負責任的執政黨，如何帶領台灣繼續向前進，為台灣作出貢獻，在爭取台灣人民支持。



新潮流大老吳乃仁決定退流退黨部分。林右昌表示，這是吳乃仁前輩個人選擇，他不予置評，全黨上下最重要的事就是往前走。