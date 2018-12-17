不理“防長”反對　“促轉會”：應依法拆蔣像

楊翠。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月17電（記者 楊騰凱）“國防部長”嚴德發日前表態反對拆除營區蔣介石銅像。對此，促進轉型正義委員會代理主委楊翠表示，並不是要去蔣，而是去威權象徵，歷史功過討論就回歸歷史，而非存留在台灣現實空間，願與部會討論。“促轉會”委員尤伯祥則直指，促轉條例規定威權統治者的象徵應該要移除，“國防部”應依法行為。



促進轉型正義委員會17日舉辦“半年任務進度報告記者會”，出席者包括“促轉會”代理主委楊翠、“促轉會”委員尤伯祥、彭仁鬱、葉虹靈。楊翠及尤伯祥在面對媒體提問時做上述表示。



“國防部長”嚴德發日前在“立法院”答詢時表示，三軍各單位還有152座的蔣公銅像，蔣公是第一位校長，在軍方建軍歷史中佔有非常重要的一頁，這就是歷史，沒有理由動他。



媒體提問，即使“國防部”表態反對，“促轉會”是否還是希望移除營區銅像？



楊翠表示，全台威權象徵空間已經清查出來，但數字一直都在改變中，目前還缺基隆跟花蓮的資料未傳回，關於蔣介石的塑像有1038個，遺像則有105個，一直在增加而且密度高，“促轉會”會統整來看，不會只看單一部會。若單一部會有其意見，但“促轉會”會從全面角度做出思考，並於必要時與相關部會討論協商，包括陵寢也會這樣處理，原則並不是要去蔣化，而是去威權象徵，歷史功過討論就回歸歷史，而非存留在台灣現實空間。



尤伯祥表示，關於營區移除兩蔣銅像的問題，“國防部”本身作為行政體系的一部分，也是行政機關，必須依法行政，促轉條例第五條第一項已也明白規定，出現在公共場所，緬懷威權統治者的象徵應該要移除改名，“國防部”應該要尊重這條法律，依照這條法律去行為。