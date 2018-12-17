遭批副手是老藍男　韓國瑜：這樣講不客觀

韓國瑜澄清副手請李四川擔任跟朱立倫選2020無關。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月17日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜今日中午赴保安宮參拜被媒體問到副手人選（前“交通部長”葉匡時、前“行政院秘書長”李四川）網友認為都是“馬英九時代的老藍男”？結果韓問女記者是哪家電視台？記者回答“民視”。韓說，如果說我說妳是“蔡老闆”的人你一定不會相信。在那個單位服務過，當一個“總統”全台灣公務員都是他的部下啦？這樣講是不客觀的。



韓說，最可貴的是公務人員報到到新單位能夠一心一意為人民服務，為職務負責任最可貴。一定要貼一個標籤，那全台所有軍公教都是蔡英文的人，這是不對的。韓說，他對小“內閣”成員充滿信心，請大家拭目以待。



韓國瑜中午現身覆鼎金保安宮參拜，一下車便被大批媒體團團包圍，有媒體詢問韓安排李四川入小“內閣”接任副手是為朱立倫參選2020？



韓國瑜說，怎麼可能呢？李四川是高屏子弟，琉球鄉出生、在高雄受教育。李四川夫妻倆都在高雄讀書，對高雄這塊土地很有感情。他在台北歷練了幾十年後學經歷非常完善，這個年紀有機會回故鄉服務，經過懇託後他想回到家鄉，也算是高雄孩子。至於朱立倫已經要卸任新北市長了，這跟選“總統”一點關係都沒有！他希望跟李四川一起攜手合作、打造高雄。



媒體又追問“另一副手”是誰，有無可能是女性，小“內閣”有無難產問題？



韓國瑜表示，目前已徵詢至最後一波，會再跟大家報告，各種可能性都不排除。目前籌組小“內閣”還算順暢。大概在20日左右就可以提早跟大家報告，因為大家都急著想知道，有些局處會先用“代理的”，若表現好可能就扶正了。



媒體又問，韓國瑜是否安排跟無黨籍台北市長柯文哲見面，兩人相約台北或高雄愛河？



韓國瑜說，他接市長後會全力拼經濟，誰要看他歡迎來高雄，未來東奔西跑的機會不多，高雄有很多工作要做。



至於有澳門台商會長表達想投資高雄意願？



韓國瑜說，要投資愛河愛情產業鏈的公司跟企業非常多，澳門台商會有人是在做迪士尼樂園，他們對愛情產業鏈相當有興趣，其他包括劍湖山集團、義联集團等對愛情產業鏈也很有興趣。不管是誰，大家都渴望愛情吧？



現場還有一位隨海南造訪玉皇宮的媒體提問，兩岸交流的問題。



韓國瑜也簡單表示，兩岸多來多往，人接觸多了，感情就深了，歡迎！



韓國瑜選後以準市長身份重回高雄覆鼎金保安宮，董事長鄭武才也率廟宇董監事列隊歡迎，現場也掛出歡迎高雄市市長韓國瑜的布條。