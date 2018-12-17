陸中醫師為韓國瑜把脈　過度疲倦須調節體力

韓國瑜跟大陸參訪團互動交流，因室內辦公空間狹小，因此不對外開放。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月17日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜勝選後17日返回覆鼎金保安宮上香，正好巧遇來自海南、北京兩地的中醫藥及道教交流參訪團。韓在保安宮董事長鄭武才陪同下跟海南交流團簡單互動。來自北京的中醫師還幫韓把脈，事後韓說，中醫師說他過度疲倦，必須好好調節體力，尤其最近頭髮實在是掉得特別厲害。



韓國瑜中午抵達保安宮，大批媒體把韓國瑜團團圍住，詢問啟用副手李四川（前“行政院秘書長”）是否跟朱立倫佈局2020有關，但被韓國瑜否認。



隨後韓上香後與保安宮董事長鄭武才在辦公室會見來自海南及北京的中醫藥交流團，現場幾位中醫大師還幫韓國瑜把脈，提醒他要好好調節體力。



韓國瑜跟大陸參訪團互動交流全程約15分鐘，但因場地狹小因此採閉門會談。不少媒體為拍韓國瑜，都把鏡頭搭在門面縫細上，形成特殊畫面。



會後韓國瑜再次接受媒體堵訪表示，對自己的新團隊深具信心，期待外界拭目以待，同時針對招商誘因，會等團隊報到後先進行綜合評估，看土地稅這一塊能不能考量緩和。



至於投資部分，韓國瑜依舊表示，他有跟一些台商會長交換觀念，希望觀光客願意來高雄、愛上高雄，這是投資很重要的第一步。



為慶祝南宗道教白玉蟾祖師分靈來台三週年活動，海南玉蟾宮住持陸生耀道長率團來台舉行正式科儀祈福法會，今日上午在高雄覆鼎金保安宮舉行“文化交流暨健康諮詢活動”，由覆鼎金保安宮董事長鄭武才親自接待。這次活動由海南省道教協會會長羅星道親率67位書畫家、中醫、道長赴台交流，台灣白玉蟾文化協會理事長韓濟國負責接待。