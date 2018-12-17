訪敗選師兄林佳龍　林右昌寒天送暖

民進黨籍基隆市長林右昌17日率團參訪三井台中港OUTLET，為林佳龍卸任前的重大政績背書。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月17日電（記者 林谷隆）民進黨籍基隆市長林右昌17日率領市府團隊、基隆港務分公司及基隆工商企業參訪三井台中港OUTLET，台中市長林佳龍全程陪同。林右昌看到漂亮完整的賣場在兩年內興建完成，推崇林佳龍團隊的效率。兩人參觀完後更互贈各自出版的書籍，林右昌並邀林佳龍到基隆走走看看，要帶他去吃巷弄美食，林佳龍笑著應允還說要帶老婆廖婉如一起去。



林佳龍跟林右昌同屬民進黨“正國會”系統，林佳龍連任失利，林右昌則是順利連任，目前還兼任民進黨代理主席，這次在林佳龍卸任前，特別率領基隆市府團隊、基隆港務分公司及基隆工商企業30餘人到台中港參訪，為即將卸任的師兄林佳龍政績背書，做足面子，這位師弟真是有情有義！



原本兩位林市長要一同搭乘60公尺高的摩天輪，瀏覽港區風光，結果因為本日風速太大，摩天輪關閉，最後則是由林佳龍解說周邊港區建設與商場等設施。



林右昌表示，今天是特別來學習，看看林佳龍市長是如何在兩年多內將“三井台中港OUTLET”從一片荒蕪到現在這麼漂亮完整的購物商場，因為基隆港是台灣郵輪母港，一年旅客又超過一百萬人次，所以特別帶著基隆工商團體的企業家來到台中一起學習，希望未來基隆發展“市港合一”如何快速推動建設。



林佳龍則說，台中跟基隆都是港灣城市，如何推動市港合作，這是他與林右昌市長這麼多年來的交流話題，過去台中港是有港無市，自從對三井OUTLET招商成功後，已經改變了台中港，從工業港變成商業觀光國際港，如同現在很流行的一句話“貨出去，人進來，台中發大財”。



林佳龍提到，不用等到換市長，經過兩年時間，從簽約、動工、落成、啟用，現在人潮也帶來了商機，更重要是配套，也把周邊景點串連起來，未來捷運藍線也到台中港。整個市港合作在兩年內完成，協助土地取得，用水排水問題解決，到建照、使用執照等申請，讓投資者感受到效率。