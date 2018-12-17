林佳龍：卸任後成立辦公室協助台中發展

即將卸任的民進黨籍台中市長林佳龍。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月17日電（記者 林谷隆）即將卸任的民進黨籍台中市長林佳龍17日表示，他的家就在台中，未來一定會繼續為台中做事情，不管他成立辦公室或推動基金會，一定是會協助市府推動台中的發展。儘管不同的角色，一樣可以跟市府合作。



林右昌上午以基隆市長身分，在台中市長林佳龍陪同下到台中參訪“三井台中港OUTLET”，原本兩位林市長要一同搭乘60公尺高的摩天輪，瀏覽港區風光，結果因為本日風速太大，摩天輪關閉，最後則是由林佳龍解說周邊港區建設與商場等設施。最後林右昌還送上自己的著作“市長的口袋食堂”，林佳龍則回贈著作“佳龍帶你遊台中”，兩人也相約吃當地美食。



對於媒體報道林佳龍將組成智庫與基金會監督未來的市長盧秀燕團隊。林佳龍受訪表示，他家在台中，一定會為台中做事情，不管他成立辦公室或推動基金會，無論過去還是未來，一定是會協助市府推動台中的發展。



林佳龍說，不同角色還是可以合作，台中是他親愛的城市，即使角色轉換，初衷是希望台中更好，不同角色一樣可以跟市府合作。



媒體詢問參訪台中是否是要安慰落選的林佳龍？林右昌說，選前他跟新竹市長林智堅、林佳龍一起參觀台中花博，有講說要再來台中，選後大家都非常繁忙，今天特別帶市府團隊，先來看台中三井outlet，也來跟林佳龍市長加油打氣。