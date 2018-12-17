韓流威猛！台南綠二代競選看板有韓國瑜

28歲陳筱諭爭取民進黨台南“立委”補選提名，街頭看板將韓國瑜名字並列。（中評社） 中評社台南12月17日電（記者 趙家麟）28歲的民進黨員陳筱諭爭取台南市“立委”補選黨提名，卻在高雄、台北豎立起“台北高嘉瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭”的參選看板。獨派基進黨看不下去，強烈質疑“連九二共識的韓國瑜都可以，民進黨還選什麼“立委”？”陳筱諭回應說，這代表年輕世代堅定改革力量。



九合一選舉，民進黨“立委”黃偉哲當選台南市長，25日就任市長時將辭掉“立委”。民進黨針對這一席“立委”補選，目前除了有前“立委”李俊毅、前“勞動部次長”郭國文等之外，台南市議會無黨聯盟總召郭秀珠與前麻豆鎮長陳彰茂的女兒陳筱諭也要投入選戰。



陳筱諭出奇招，跨縣市在高雄瑞豐夜市、台北豎立“台北高嘉瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭”參選看板，引起注目，特別是參選民進黨“立委”，看板卻出現韓國瑜的名字，讓不少人看得霧煞煞。



陳筱諭陣營回應，民進黨台北市議員高嘉瑜和她都是民進黨有改革勇氣的年輕世代；韓國瑜則是國民黨改革浪潮的風頂浪尖，將來勢必會到台南為國民黨“立委”補選同志輔選，只有像她這樣有勇氣改革的民進黨年輕世代，才能和韓國瑜抗衡。



陳筱諭說，九合一選舉民進黨挫敗，很多人對執政不滿、選票流失，有改革決心年輕世代要勇敢站出來，黨內派系不要再爭鬥、老政客退出第一線，這是她決定參加黨內“立委”初選主因 。



陳筱諭還表示，民進黨一例一休修法失當，讓廣大勞工朋友和年輕人對民進黨失去信心，她將來有機會進入“立法院”，一定為勞工及年輕人發聲，對的事一定堅持，有錯就要改。