蔡英文聽取非洲豬瘟疫情　指示全民總動員

黃重諺。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月17日電（記者 黃筱筠）有關中國非洲豬隻疫情，“總統府”發言人黃重諺今日下午在“總統府”表示，蔡英文中午與“行政院長”賴清德就中國豬瘟疫情，聽取權責部會簡報，蔡英文強調，台灣養豬產業產值超過新台幣700億元，相關產業、服務業產值更難以估計，若出現防疫缺口，不僅經濟損失嚴重，更是民生災難，面對豬瘟蔓延是“國安”問題，防疫大作戰必須全民總動員。



蔡英文表示，相關機關做好準備，第一線繃緊神經，全民配合更重要，“中國疫情已經失控”，呼籲往來中國疫區的民眾，不要把中國相關豬肉製品帶進台灣，一包疫區香腸就可能會摧毀全台灣豬肉上中下游產業，不能輕忽，更不應當害群之馬



至於有網友批評政府就此疫情發布動植物疫災警訊作法不當，蔡英文表示，相關疫情帶來傷害不亞於一場天災，會有批評的認知是對疫情嚴重性不夠瞭解，就相關防疫工作準備，肯定“農委會”以此證明防疫決心。



黃重諺表示，儘管修法動物防制條例大幅提高罰則，但最近這幾天還有多起疫區肉品闖關遭罰，顯見還有多數民眾對於疫情認識有待加強。蔡英文提醒相關部會在宣導上，要更加綿密並到位，部分地方政府選舉剛結束，相關防疫工作要確實到位，確保疫情不會受到相關衝擊。