轉型正義資料庫揭加害人遭批　“促轉會”駁

葉虹靈（左）與楊翠。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月17電（記者 楊騰凱）促轉進轉型正義委員會規劃建置“台灣轉型正義資料庫”，還原體制如何釀成大規模的人權侵害，預計2019年10月完工。外界有聲浪認為，“促轉會”是行政機關，不宜代替司法機關認定加害人。“促轉會”委員尤伯祥今日在記者會表示，行政機關在行使職權時，本來就得以自行調查證據並且認定事實，當事人如果對於認定有爭議，可以請求法院作最後判定。



促進轉型正義委員會17日舉辦“半年任務進度報告記者會”，出席者包括“促轉會”代理主委楊翠、“促轉會”委員尤伯祥、彭仁郁、葉虹靈。



“促轉會”任務進度報告指出，“促轉會”規畫設置“台灣轉型正義資料庫”，整合檔案局與“國家”人權博物館所管有的檔案與資料，將這些檔案所登載的資訊編碼後納入資料庫中，目的是勾勒加害體制運作機制，了解受害者的處境。資料庫將以軍事審判中的決策流程為主，以便辨識參與審判的決策者及其對最終審判的影響。“促轉會”預計2019年初展開編碼工作，2019年底前可完成資料庫建置。



葉虹靈在記者會中說明，既有大量政治檔案的整理，可以釐清檢察官怎麼起訴，怎麼認定犯罪事實，軍法官怎麼審判，接著往上怎麼呈核，最後“總統”怎麼裁定，整個加害體制、威權的壓迫體制，裡面各參與者因為不同位置有不同職權，他們共同作為如何釀成大規模的人權侵害，資料庫要還原的就是這件事情。



葉虹靈指出，資料庫也會回答到底誰受害，所以會有受害者的名字，何時被羈押何時執行，關了多久，以及中間的審判流程，然後有沒有得到補償及撤銷公告，這個資料庫現在“促轉會”內部稱為轉型正義資料庫，但正式名稱尚未底定。



葉虹靈表示，資料庫建置時間方面，預計明年2月開始做人力登打，年中應該至少可以登打完成三分之二，希望10月可以完成資料庫，也會定期向外界報告進度。

