郝龍斌籲黨內同志　選“總統”要明白講出來

中評社台北12月17日電／2020“總統”大選，國民黨副主席郝龍斌今天呼籲黨內同志，時候一到，必須清楚表態，不要寄望別人勸進；透過公開透明的機制，在贏的前提下，支持會贏的候選人，團結一致打勝仗。



中央社報道，郝龍斌今天接受“POP搶先爆”廣播節目專訪，被問到是否參選2020“總統”、“副總統”選舉？他說，“我完全沒有準備（參選）”。



郝龍斌呼籲黨內要參選“總統”的人，“就要明白的講出來”，現在已經沒有黃袍加身這回事了，如果連這點地氣都不能接的話，根本不適合選“總統”。



主持人問到，是否覺得國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫扭扭捏捏？郝龍斌則認為，現在時候還沒到，一旦時候到了，“要清楚的表態，不要寄望別人來勸進”；參選“總統”，這沒有什麼好隱瞞的。



他覺得誰來選都好，但“重要是要他能贏，你不贏，你來選什麼？”有一個大家能接受的機制，且在贏的前提下，支持會贏的候選人。



對於黨內有人建議全民調方式產生“總統”候選人，郝龍斌指出，國民黨現在就有一個提名辦法，民調占7成、黨員投票占3成，但辦法不是不能改，“應該讓所有候選人表態以後，大家（指候選人）坐下來協商溝通，看有沒有一個辦法是大家可以接受的”。如果這些候選人都無法協調出一個讓大家都能接受的辦法，將來當了“總統”，能夠領導“全國”嗎？



此外，對於有人呼籲國民黨大老退場，郝龍斌表示，“今天誰是大老，誰是老大？從我的角度來看，沒有一個是”。重要的是，要怎麼找到有戰力且能贏的候選人，“年齡當然不是因素”。



郝龍斌強調，他不反對中生代接班，如果黨內能舉出兩位中生代參選“總統”，只要能贏，則誰都可以。



主持人點名朱立倫是否適合參選“總統”？郝龍斌表示，他不做任何判斷，強調必須團結、找到能贏的人。



至於無黨籍的前“行政院長”張善政有意願參選“總統”，未來是否可能合作？郝龍斌表示，團結所有認同國民黨理念的人，甚至將來這個“總統”候選人是不是國民黨籍，都可以來考量。



此外，他建議“立委”的提名期程應比“總統”提前，尤其選區裡面有區域“立委”的選區，必須盡快決定提名。