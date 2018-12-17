任用李四川　韓國瑜：無關2020選舉

中評社台北12月17日電／新北市副市長李四川將出任高雄市副市長，高雄市長當選人韓國瑜今天表示，無關2020年“總統”選舉，李四川單純是願意回到高雄為家鄉服務，他將和李四川攜手把高雄打造起來。



中央社報道，韓國瑜今天中午到覆鼎金保安宮參拜，巧遇一批來自中國大陸海南省的遊客，他們熱情的爭相和韓國瑜合照，韓國瑜表示歡迎，還說多來多往，人多接觸多感情會越深。



媒體關心市府小內閣人事，韓國瑜說還算順暢，預計20日會對外宣布，有部分局處會用代理方式，如果表現好就扶正。



韓國瑜前天公布第2位副市長將由李四川出任，但是外界解讀李四川“南漂”是和新北市長朱立倫布局2020“總統”大位有關。



韓國瑜表示，一碼歸一碼，他的小內閣人事布局和2020是兩碼事。李四川是高屏子弟，夫妻都在高雄讀書對土地有感情，在他拜託力邀下，李願意將數十年在台北的經驗帶回高雄，為家鄉服務；再者，朱立倫將卸任新北市長，韓國瑜說和他延攬李四川進市府、選“總統”等議題無關，他單純希望和李四川攜手合作把高雄打造起來。



市府小內閣確定由前“交通部長”葉匡時及李四川出任副市長，媒體質疑是前“總統”馬英九“老藍男”的成員？韓國瑜對這樣的說法批評“不客觀”。他說，難道所有的軍公教人員都是蔡英文的人嗎？他表示，可貴的是公務員為單位和人民服務，不希望大家貼標籤。



有關澳門台商會有興趣投資愛河產業鏈，韓國瑜表示，包括劍湖山、義守集團都有興趣，他說很多人都渴望愛情，允諾未來會積極推動愛情產業鏈。



媒體好奇曾參與迪士尼開發的大企業和韓國瑜見面是否有意促成迪士尼落腳高雄？韓國瑜表示，或許從周邊人口數而言，台灣是不足的，不過他爭取的心意不變，只要是國際大型的景點，例如環球影城等，都敞開雙臂歡迎。