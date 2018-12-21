郭偉峰：統派的堅持更有助兩岸人民增強信心

中評智庫基金會董事長、中國評論通訊社社長郭偉峰致歡迎詞（中評社 李娜攝） 中評社香港12月21日電（中評社報道組）在第八屆港台影響力論壇上，中評智庫董事長、中國評論通訊社社長郭偉峰致歡迎詞。郭偉峰高度讚譽台灣統派領袖吳榮元、戚嘉林，他表示，正是因為統派的堅持，更加有助兩岸人民對未來增強耐心乃至信心，兩岸關係終將驅散陰霾，和平統一曙光終將降臨，成為時代的共識，兩岸人民從而更加願意把兩岸的前途托付給更加寬闊的時空。



郭偉峰說，在全國人大常委會發表《告台灣同胞書》即屆40周年以及中國改革開放40周年之際，我們非常榮幸邀請到台灣統派領袖吳榮元主席、戚嘉林主席來香港作緊扣時代主題的演講，中聯辦副主任楊建平也發表重要講話，使得第八屆港台影響力論壇具有了重要的時代內涵和意義。



郭偉峰指出，吳榮元主席與戚嘉林主席是台灣和平統一的旗手！更是向台灣民眾傳播和平福音的時代使者。他們能夠深刻理解習近平主席的國家統一思想，深知：只有反對台獨，才能避免戰爭；只有堅持和統，才能造福兩岸。他們大聲呐喊：台灣的前途在於和平統一！



郭偉峰表示，事實證明，吳榮元主席與戚嘉林主席以及所代表的統派，具有無所畏懼、堅韌不拔的革命意志，令人肅然起敬。正是因為統派的堅持，更加有助兩岸人民對未來增強耐心乃至信心，兩岸關係終將驅散陰霾，和平統一曙光終將降臨，成為時代的共識，兩岸人民從而更加願意把兩岸的前途托付給更加寬闊的時空。



郭偉峰評價道：《論語》中記載，孔子曾說：“知者不惑，仁者不憂，勇者不懼。”2400多年前的至為崇高的“三者”之說，完全可以用來評價今天的吳榮元主席和戚嘉林主席。他們是推動和平統一大業不會憂慮的人，他們是促進中華民族偉大復興而不會迷惑的人，他們是反對國家分裂而不會畏懼的人。