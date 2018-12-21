郭偉峰：統派的堅持更有助兩岸人民增強信心

中評智庫基金會董事長、中國評論通訊社社長郭偉峰致歡迎詞（中評社 李娜攝） 中評社香港12月21日電（中評社報道組）在第八屆港台影響力論壇上，中評智庫董事長、中國評論通訊社社長郭偉峰致歡迎詞。郭偉峰高度讚譽台灣統派領袖吳榮元、戚嘉林，他表示，正是因為統派的堅持，更加有助兩岸人民對未來增強耐心乃至信心，兩岸關係終將驅散陰霾，和平統一曙光終將降臨，成為時代的共識，兩岸人民從而更加願意把兩岸的前途托付給更加寬闊的時空。



郭偉峰說，在全國人大常委會發表《告台灣同胞書》即屆40周年以及中國改革開放40周年之際，我們非常榮幸邀請到台灣統派領袖吳榮元主席、戚嘉林主席來香港作緊扣時代主題的演講，中聯辦副主任楊建平也發表重要講話，使得第八屆港台影響力論壇具有了重要的時代內涵和意義。



郭偉峰指出，台灣勞動黨主席吳榮元與中國統一聯盟主席戚嘉林是台灣和平統一的旗手！更是向台灣民眾傳播和平福音的時代使者。他們能夠深刻理解習近平主席的國家統一思想，深知：只有反對台獨，才能避免戰爭；只有堅持和統，才能造福兩岸。他們大聲呐喊：台灣的前途在於和平統一！



郭偉峰表示，事實證明，吳榮元主席與戚嘉林主席以及所代表的統派，具有無所畏懼、堅韌不拔的革命意志，令人肅然起敬。正是因為統派的堅持，更加有助兩岸人民對未來增強耐心乃至信心，兩岸關係終將驅散陰霾，和平統一曙光終將降臨，成為時代的共識，兩岸人民從而更加願意把兩岸的前途托付給更加寬闊的時空。



郭偉峰評價道：《論語》中記載，孔子曾說：“知者不惑，仁者不憂，勇者不懼。”2400多年前的至為崇高的“三德”之說，完全可以用來評價今天的吳榮元主席和戚嘉林主席。他們是推動和平統一大業不會憂慮的人，他們是促進中華民族偉大復興而不會迷惑的人，他們是反對國家分裂而不會畏懼的人。