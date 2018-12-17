華映台廠停工影響逾4千員工　桃園市府關切

華映聲請重整及緊急處分，龍潭廠與楊梅廠都暫時停工。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月17日電（記者 黃文杰）針對大同旗下面板廠華映剛向銀行聲請重整及緊急處分，緊接傳出桃園龍潭與楊梅兩廠跟著停工，受影響員工超過4500人，情勢相當混亂，桃園市府勞動局今日已經派員進廠瞭解。不過資方表示，目前只是停工，公司財務狀況還好，停工期間，也會照常給付薪水，勞工權益暫時不受影響。



桃園市府勞動局專門委員賴世哲上午到華映進行了解，與資方及工會代表做接觸，下午接受媒體採訪表示，目前華映兩廠本勞有4018位，外勞有541位，目前兩條生產線停工，員工到廠但沒有工作，停工期間，資方表示仍會照規定給付薪資，目前暫無進行大量解僱勞工計畫，要等待13日向法院聲請重整及緊急處分之結果，方能確認公司下一步計畫。



勞動局說明，事業單位應依勞動契約給付勞工薪水，如因訂單減少，導致正常出勤員工無事可做，不可歸責於勞工，雇工仍應照常給付薪資，如有因景氣因素，須變更勞動條件仍須徵得勞工個別同意，同時依法通報主管機關。



華映聲請重整及緊急處分，後續發展外界都在關注，未來是否有新買家？是否取得融資？若所有努力都宣告失敗，恐怕就要步入關廠資遣，影響超過4500位勞工權益，加上面板廠轉業，通常有侷限性，預料華映員工這個年關將不好過。



面板產業將走向大者恆大，有資金能力者可以不斷提升技術，在供過於求以及價格下滑的情況下，反而是中高階的產品會更受到市場青睞，低階市場更容易被淘汰，華映雖然將觸控技術導入到面板中，積極進攻車載市場，但卻緩不濟急，車用市場也是許多面板廠積極卡位的目標，在技術、成本等條件無法贏過其他面板廠之下，華映的轉型之路更顯得坎坷。



華映截至2018年第三季累計虧損已高達新台幣639億元，光積欠福建省電子信息集團就有33億人民幣，其中逾期負債達20億人民幣，總流動負債更已超過流動資產百多億，財務狀況非常吃緊，且在第一時間沒有對外說明清楚，安撫人心，所以被供應商毀約也並不意外。目前勞動局及地方政府也都在關注此案。