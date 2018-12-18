張善政談華為事件：歐美有敏感政治考量

張善政香港演講（中評社 束沐攝） 中評社香港12月18日電（記者 束沐）中華教育文化經貿促進總會（香港）分會、香港兩岸客家研究中心昨天下午邀請台灣前“行政院長”、台灣大哥大基金會董事長張善政發表以“全球資訊發展展望”為主題的演講。談及近期熱議的“華為事件”，張善政表示，華為的5G技術在世界上數一數二，讓歐美國家感到威脅和顧慮，認為該事件背後具有政治考慮。



張善政介紹，華為成為了當前世界上最大的通訊供應商，華為也打贏高通被納入國際5G通訊標準，這是有史以來中國技術第一次打進國際標準，所以美國對華為下手，並不是因為華為違反伊朗制裁決議等表面理由，根本原因在於華為的技術讓美國感到威脅。



他指出，以後華為可能成為全球市場占有率最高的通訊企業，可以想像今後在國際市場有非常大的空間，再加上華為至今沒有上市，西方又不能通過改變股東結構進行影響，所以歐美國家對華為有很高的顧慮。



張善政表示，歐美看到華為技術趕超充滿疑慮，背後有一些“不太敢在台面上講的”敏感考量。他援引一些媒體報道說，輿論猜測歐美國家曾要求歐美電訊企業留“後門”為監聽提供方便，但如果華為成為國際主導的通訊企業，歐美國家就難以要求華為配合政府留“後門”，“這是一個非常敏感、灰色地帶的問題”，所以他指出，“華為事件”的背後是一些國家想要掌控通訊設備、通訊內容等不能明講的企圖。



問及“華為事件”風波對台灣的影響，張善政表示，華為的手機終端設備在台灣市場銷售沒有問題，台灣消費者都買得到華為手機，但華為的通訊設備在台灣被是被禁止的。他透露，幾年前台灣某家電信公司曾有意使用華為的設備，但台灣當局以各種審查為名讓其知難而退，最後更換了設備。



張善政說，即便在國民黨執政時代，民進黨“立法委員”都會要求政府干預。而今民進黨執政對大陸不友好，所以即便華為有一些5G標準已經被國際采納，但台灣官方仍希望業界採用靠近美國的標準，他認為這裡面不排除有政治考慮。

