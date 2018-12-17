四川興文5.7級地震抗震救災工作有序開展

中評社北京12月17日電／新華社報道，記者17日從應急管理部了解到，針對四川興文5.7級地震，為應對當地低溫雨雪天氣，應急管理部已從中央救災物資成都儲備庫調撥1000頂棉帳篷支援災區。17日，應急管理部救災工作組到達宜賓，指導協助地方全力做好受災群眾災後救助工作。



在應急管理部當日召開的第三次四川興文5.7級地震調度會上，據應急管理部有關負責人介紹，截至當日7時30分，地震共造成17人輕傷，均送往鄉鎮衛生院救治，其中6人已出院。初步統計，房屋一般受損6936戶1.09萬間，嚴重受損231戶526間，倒塌15戶23間，共轉移安置386人。四川消防總隊已調集325人前往地震災區開展救援，對震中村莊拉網式搜救，共疏散群眾1229人。中國地震局已經啟動現場調查和烈度評定等工作，四川、雲南兩省地震局正全力協助地方開展房屋受損情況排查和受災群眾安置。



這位負責人表示，震區通信、供水供氣、鐵路、郵遞目前已恢復正常。當地工業和信息化部門震後第一時間搶修了7個受損基站，並確認地震未對四川通信網絡運營造成較大影響。鐵路部門震後立即啟動應急預案，封鎖可能受影響的區段線路，經排查已確認鐵路基礎設施未受到破壞及影響，16日16時20分恢復正常行車。震區郵政企業、快遞企業也運行正常，無郵件快件擠壓和損毀。



這位負責人強調，消防救援力量要繼續全力開展現場搜救，不漏一人一房；要認真做好群眾集中安置點的防寒保暖和防火工作，切實保障災區群眾基本生活；要高度警惕震後滑坡、泥石流等次生災害發生，做好風險監測預警，特別是群眾集中安置點附近的地質風險監測，確保群眾安全；各級應急管理部門要在實戰中不斷創新完善應急機制、發現補齊短板、切實提高應急處置水平。