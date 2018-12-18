中評關注：賴清德5天未露面　離開時間近了？

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北12月18電（記者 楊騰凱）“行政院長”賴清德拋出時間到會堅定離開的說法後，對外公開行程似乎有減少的趨勢。上次賴清德對外公開行程要回追到上周三（12日），中間一連5日都無對外公開行程，直到周二（18日）才要到“農委會”舉行防疫會議。反觀蔡英文在此段時間行程活躍，還會見無黨籍台北市長柯文哲。賴清德的刻意低調是否與他“堅定離開”的時間已近有關？



有關賴清德堅定離開的時間，外界估算，最適當的時間點就在“立法院”本會期總預算案通過後，大約落在明年1月份。



賴清德上一次主動對外露面的公開行程是12日，當時賴清德在“行政院”內接見107年（2018年）度“全國”好人好事代表。接著13日賴清德雖然在“行政院”院內主持“行政院”院會，但此行程並未開放採訪，賴清德更未出席院會後記者會。此後從上周五（14日）到周一（17日），賴清德均無公開行程。



好不容易，“行政院”媒體群組17日終於公布賴清德公開行程，預計周二上午前往“行政院農委會”動植物防疫檢疫局，舉行非洲豬瘟“中央災害應變中心”第一次會議。距離上一次賴清德公開露面，中間相距5日之久。



蔡英文在這段時間的行程就相當活躍，13日視察北門廣場並聽取西區門戶計劃簡報，與無黨籍台北市長柯文哲同台，舉行萬眾矚目的“蔡柯會”。14日則訪視了台灣電力公司，並提出尊重公投結果，但非核家園仍是法定目標的政策指示。15日蔡英文也出席“第47屆建築師節慶祝大會暨頒獎典禮”。