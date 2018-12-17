藍2020初選　蔡正元：全民調加三成黨員投票

蔡正元表示，若徵召民調最低者參選2020，2020就是國民黨亡黨年。（照片：蔡正元臉書） 中評社台北12月17日電／日前中國國民黨“立委”林為洲、台北市議員當選人羅智強主張國民黨2020初選應採全民調。前國民黨“立委”蔡正元今日在臉書發文表示，全民調不是政黨提名的萬靈丹，但是全民調卻是除了公辦初選之外，唯一較沒有黨私心的作法。全民調決勝負只有在民調差距很大時有用，民調差距很小時，其實也不管用，三成黨員投票可以補足民調差距很小時的缺陷。



蔡正元舉出八個理由，並以韓國瑜為例說明全民調的必要性，最後並直言，國民黨如果徵召民調最低者或遠為落後者參選2020，2020就是國民黨亡黨年。



以下為蔡正元臉書全文：



全民調



全民調不是



政黨提名的萬靈丹



但是全民調卻是



除了公辦初選之外



唯一較沒有黨私心的作法



國民黨內



有人說全民調當選率



比徵召低很多



這是無聊的廢話



第一



韓國瑜就是全民調產生的



剛開始民調也輸給陳其邁



但至少是國民黨民調最高者



就有社會正當性



後來才有民調衝高的可能性



第二



有人說全民調



會產生“弱勢”候選人



意思是國民黨民調最高者



也打不贏民進黨



問題是國民黨民調最低者



還能打贏民進黨嗎？



第三



國民黨民調最高者



卻選不贏民進黨



因此認為徵召比較容易贏



這是蠢人說蠢話



因為那些選區



國民黨根本徵召不到



會贏的人



第四



國民黨如果相信



什麼鐵板神算或



五長五短的命相師



還不如到媽祖面前擲茭



作為提名依據



第五



全民調如果怕有



敵對政黨的干擾



加上三成黨員投票也可以



不要老是懷疑



黨員投票會有人頭問題



其實民調機關的



毛病誤差更大



第六



全民調決勝負



只有在民調差距很大時有用



民調差距很小時



其實也不管用



三成黨員投票可以補足



民調差距很小時的缺陷



第七



自認為民調高者



如果不敢接受



三成黨員投票的檢驗



還有什麼資格



要求黨員輔選？



真的行就以無黨籍參選



第八



國民黨如果徵召



民調最低者或



遠為落後者參選2020



在此可以預告



2020就是國民黨亡黨年