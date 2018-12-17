吳乃仁氣什麼？沈富雄：鄭掐死倒英生機

沈富雄在臉書發文表示，吳乃仁真正氣的是鄭文燦不該帶頭率眾將主席定於一尊，掐死“倒英”的一線生機。（照片：沈富雄臉書） 中評社台北12月17日電／民進黨桃園市長鄭文燦和黨內中生代日前推舉“行政院秘書長”卓榮泰參選黨主席，進而引發新潮流創流大老吳乃仁不滿民進黨不思檢討，並點名對鄭文燦非常失望，決定退流退黨。對此，前民進黨“立委”沈富雄今日在臉書發文表示，其實吳乃仁真正氣的是鄭文燦不該帶頭率眾將主席定於一尊，掐死“倒英”的一線生機。



沈富雄指出，吳乃仁自己也表示忍很久了，在主席登記的最後一天，派下子弟無人出手，還放小英一條生路，縱容她帶著全黨一起沉淪。沈最後還稱，蔡還在北門丟人現眼，乃公看在眼裡，氣在心裡，焉得不怒！



沈富雄臉書全書文如下：



乃公之怒



乃公生氣了，而且很氣，退流也退黨。



乃公為誰生氣？生誰的氣？更重要的是為何生氣？最後一點連鄭文燦也沒搞懂。



乃公生卓榮泰的氣嗎？不至於！乃公與卓沒有宿怨，乃公氣卓榮泰要出任黨主席嗎？顯然是。但卓剛去登記，有必要怎麼快就生氣嗎？乃公氣的是卓榮泰出線的方式，五位新當選縣市長（林右昌因為是代理主席，沒有加入）再加兩位落選的大牌一起背書相挺，表示大勢已去了。



乃公氣鄭文燦嗎？乃公說是！表面看上也是，其實不是，鄭文燦是當紅子雞，新潮流的二阿哥，自己人有什麼好氣的？乃公氣的是鄭文燦不該帶頭率眾將主席定於一尊，掐死了“倒英”的一線生機。



我在電視節目裡一再說，民進黨目前沒有“派系鬥爭”，勉強分，也只有“擁英”與“倒英”之別。共推卓榮泰是“派系共治”，一片祥和。



“擁英”派並非真正擁英，更不是所謂“保皇派”，只不過是大敗之後，潰不成軍，小英尋求連任的心又昭然若揭，揭竿無膽、成仁不必。既然2020必敗無疑，就隨她而去，因此，稱這批人為“保皇派”，不如叫他們為“隨她派”。箇中奧妙我在<群鼠無人掛鈴鐺>一文已經詳述。



真正思考“取小英而代之”以救黨於危亡者，寥寥可數，更無蠢蠢欲動之象。新潮流是執政黨中的執政派系，自己不負敗選責任，反而奢言“改革”未免說不過去，也容易招來批判，所以，林濁水稱之為“大破大立”，段宜康稱之為“大開大闔”，而絶口不碰“改革”或“倒英”等字眼，我們姑且稱之為“大大派”。“大大派”空有心思，不能成事。“總統”候選人是否要換需經過黨機器，而卓榮泰出任黨主席，小英從此可以高枕無憂，民進黨換人選“總統”的一絲希望絶矣。



乃公自己說：忍很久了，在主席登記的最後一天，派下子弟無人出手，還放小英一條生路，縱容她帶著全黨一起沉淪。日前，更以一國“元首”之尊在北門丟人現眼，乃公看在眼裡，氣在心裡，焉得不怒！