蘇35蘇30SM在敘期間可靠性超標2至3倍

中評社香港12月17日電／俄羅斯副總理尤里·鮑里索夫在結束敘利亞之行後對記者表示，俄蘇-35和蘇-30SM飛機在敘利亞使用期間達到的可靠性指標超出了固有性能2-3倍。



衛星新聞消息，他稱："蘇-35和蘇-30SM新飛機在緊張戰鬥使用中所達到的指標超過標準2-3倍。"



俄羅斯副總理還表示，由於工程部門的協調工作，俄羅斯駐敘利亞部隊的飛機和直升機每晝夜從赫邁米姆軍事基地起飛進行作戰飛行達100次。



他說："俄聯合航空製造公司、‘俄羅斯直升機'公司和‘戰術導彈武器'集團公司等國防工業綜合體單位在赫邁米姆空軍基地部署了工程技術部門，以確保對飛機的維修。我國專家的協調工作確保了空軍採取高密度作戰行動，每晝夜起飛進行作戰飛行達100次，也就是說，一晝夜內三架次。"



此外，俄羅斯副總理表示，在敘利亞軍事行動中，首次使用從"庫茲涅佐夫海軍元帥"號航母上起飛的卡-52K"白斑角鯊"攻擊性直升機，這次行動證實了其卓越的性能。



他說："在戰鬥條件下，對新型航空設備進行了‘測試'，並對正在測試中設計方案進行確認。其中遠程飛機圖-160、圖-95MS和圖-22M3，以及艦載機米格-29K/KUB和卡-52K直升機首次從‘庫茲涅佐夫海軍元帥'號航母上起飛投入使用。"



"庫茲涅佐夫海軍元帥"號航母在地中海游弋期間，其攜帶的卡-52K直升機曾於2017年11月在敘利亞行動中投入使用。



敘利亞武裝衝突自2011年3月起持續至今。2017年年底，敘利亞和伊拉克宣佈戰勝境內的恐怖組織"伊斯蘭國"。但敘利亞個別地區至今仍在清繳殘餘武裝分子。政治調解、難民返鄉和戰後重建是當前敘利亞問題上最主要的議題。